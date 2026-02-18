DP World Tour 2026, Magical Kenya Open: sette italiani in gara e diretta su Sky

DP World Tour 2026, Magical Kenya Open dal 19 al 22 febbraio su Sky Sport Golf e NOW. Sette italiani in gara: ecco programma e orari completi.

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour: il Magical Kenya Open presented by absa da giovedì 19 a domenica 22 febbraio.

Il torneo si svolgerà sul percorso Karen Country Club, Nairobi, Kenya. Gli italiani in gara saranno sette: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. I telecronisti della squadra di Sky Sport saranno Alessandro Lupi, Massimo Scarpa e Claudio Viganò.

Questa la programmazione del Magical Kenya Open presented by absa su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 19 febbraio

Dalle 11 alle 16

Sky Sport Golf

Venerdì 20 febbraio

Dalle 11 alle 16

Sky Sport Golf

Sabato 21 febbraio

Dalle 10.30 alle 15

Sky Sport Golf

Domenica 22 febbraio

Dalle 9.30 alle 14.30

Sky Sport Golf