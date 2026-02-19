Atp Doha, Sinner eliminato a sorpresa da Mensik: c’è un dato inspiegabile

Non c’è pace per Jannik Sinner: continua il periodo negativo per il tennista altoatesino, che è stato eliminato da Mensik a Doha

Nessuno poteva aspettarselo, ma il 2026 di Jannik Sinner è partito totalmente in salita. Il tennista numero due al mondo ha partecipato all’Atp 500 di Doha per cercare di mettere in cantiere punti pesanti per il ranking, ma le cose per lui non sono andate per nulla secondo le attese.

Finora era riuscito a mettere in mostra un buon gioco e dimostrando la netta superiorità rispetto agli avversari. Contro Mensik, però, è tornato il buio che già si era visto agli Australian Open, torneo tra i suoi preferiti per tradizione e score, ma in cui non è riuscito a vincere, né a brillare.

Oggi ha perso dopo poco più di due ore di gioco con il punteggio di 7-6 2-6 6-3. Mensik non era considerato un avversario in grado di impensierire davvero Sinner, ma c’è un dato ancora più preoccupante.

I brutti segnali da Sinner a Doha

L’avversario dell’italiano, infatti, nella scorsa stagione aveva vinto l’ATP di Miami, un 1000 comunque prestigioso, ma poi era praticamente scomparso dalle prime posizione in ogni torneo.

Ora un grande ritorno per lui, purtroppo ai danni di Sinner. Oggi il numero 2 al mondo è parso a tratti molto nervoso e poco fluido, una rarità per uno come lui che ha costruito il suo successo sulla stabilità e la solidità di testa.

Bisogna ritrovarsi al più presto, perché il tempo scorre e Alcaraz non aspetta. Bisogna rivedere subito il vero Sinner.