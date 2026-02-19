L’Italia sogna 30 medaglie: perché è possibile e quando

L’Italia è a un passo da un traguardo storico per tutto il movimento: tra quattro medaglie arriverà a 30 e può ancora farcela

Abbiamo lottato, ci siamo emozionati, ci siamo stupiti. L’Italia ci ha accompagnato quotidianamente nel suo percorso olimpico come dei bambini al parco giochi, tra medaglie di tutti i metalli ma con la stessa gioia nel veder trionfare i nostri atleti.

Il medagliere parla chiaro ed è fermo a 26 medaglie, un numero già enorme, ma che sfiora l’obiettivo storico di 30, ormai la linea immaginaria fissata dal tutto il panorama azzurro. Sono solo quattro tasselli, dunque, quelli mancanti e sono raggiungibili nei prossimi giorni.

Già nella giornata di domani Jole Galli proverà a fare bene nello skicross, anche se parte da outsider. Tommaso Giacomel vuole dare una svolta alla sua Olimpiade nel biathlon. Una meravigliosa Francesca Lollobrigida proverà a fare bene anche nei 1500 metri, anche se ha specificato di non aspettarci medaglie.

Le possibili medaglie per l’Italia

Anche sabato non è da sottovalutare: Simone Deromedis ci proverà nello skicross, anche se l’uomo da battere resta Reece Howden. Dorothea Wierer affronterà la mass start di biathlon e sarà l’ultima gara della sua carriera, ma attenzione ovviamente anche a Lisa Vittozzi.

Infine, domenica ci sarà Patrick Baumgartner nel bob a 4 per una medaglia che manca da 28 anni. Insomma, le possibilità non mancano ma starà all’Italia concretizzare il sogno olimpico che fa rima con il numero 30.