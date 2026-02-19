Atletica, Battocletti da sogno: record italiano nei 3000 abbattuto di 4 secondi

Una straordinaria Nadia Battocletti demolisce il record italiano nei 3000 metri: cosa è successo

Battocletti non perdona. In indoor come all’aperto, per lei poco cambia. L’atleta azzurra ha dato vita a un’altra prestazione incredibile, demolendo il suo record italiano dei 3000 metri, fermando il cronometro a 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold).

La campionessa italiana è riuscita ad abbassare addirittura di quattro secondi il primato. E con una coincidenza che dice tutto: era successo in Francia nello stesso evento anche lo scorso anno. Solo che all’epoca si fermò a 8:30.82, ovviamente ancora in indoor.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Continua il momento meraviglioso di Battocletti, dato che ha eguagliato il record nazionale dei 1500 metri (4:03.59) a Madrid meno di un mese fa ed è anche riuscita a portare a casa il minimo per i Mondiali Indoor. L’appuntamento è fissato per il weekend del 20-22 marzo a Torun, in Polonia.

La stagione di Battocletti diventa straordinaria

Polverizzare un record di ben 4 secondi e sfiorare quello europeo fa capire il livello a cui è arrivata Nadia Battocletti dopo l’argento europeo e mondiale portato a casa.

Parliamo di un’atleta riconosciuta a livello internazionale, che è ancora alle porte di una stagione che si preannuncia magnifica per lei.

C’è già chi la definisce la signora del mezzofondo italiano e oggi l’ha dimostrato ancora una volta, fermandosi a tre centesimi dal record europeo di Laura Muir.