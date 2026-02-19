Atletica, Riva meraviglioso: record italiano nei 1500 metri al World Indoor Tour

Arriva un’altra enorme soddisfazione per l’atletica italiana con un grande Federico Riva: nuovo record italiano nei 1500 metri

Il Meeting di Lievin si è colorato di azzurro nell’atletica, e non ci riferiamo solo alla meravigliosa prova di Battocletti. Merita onori e titoli anche Federico Riva, capace di ritoccare di nove decimi il suo record italiano dei 1500 metri indoor.

La sua corsa si è fermata a 3:33.04 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold). Ma facciamo un passo indietro: si era già capito che per lui sarebbe stato un grande inizio di stagione in Germania, circa dieci giorni fa (o poco più), quando aveva fermato il cronometro a 3:33.94 a Karlsruhe.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In meno di due settimane, però, i miglioramenti sono stati devastanti e si sono visti tutti in Francia, visto che è riuscito a chiudere la sua corsa al secondo posto tenendosi alle spalle del portoghese Isaac Nader, Campione del Mondo della specialità all’aperto. La sua prova oggi è stata superlativa, praticamente imbattibile, visto che si è fermato a 3:32.44.

Riva stupisce in Francia: ora un passo verso i Mondiali

Ciò che contava oggi è mostrare tutti i miglioramenti rispetto agli scorsi eventi, e si può assolutamente dire soddisfatto, anche rispetto ai diretti rivali.

Riva è stato bravo a piazzarsi davanti all’irlandese Andrew Coscoran, che ha chiuso con il tempo di 3:33.0, ma soprattutto è considerato uno degli uomini capaci di dettare legge nel mezzofondo.

I segnali, quindi, sono più che positivi quando manca un mese soltanto ai Mondiali Indoor, in programma a Torun, in Polonia, nel weekend del 20-22 marzo.