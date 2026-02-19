Atletica, super Fabbri: sconfitti Kovacs e Steen nel World Tour

Leonardo Fabbri sfodera una prestazione straordinaria al World Tour: il campione italiano ha vinto la gara di getto del peso

L’Italia sta ben figurando al World Tour. Oltre alla grandissima prestazione di Nadia Battocletti, c’è anche da sottolineare la serata magica di Leonardo Fabbri.

Oggi nella gara di getto del peso, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold), che ha occupato la prima parte di competizioni, il toscano ha fatto molto bene con una prova di grande spessore tecnico, riuscendo a battere i principali atleti in Europa e di livello mondiale.

Prosegue il suo ottimo momento dopo quanto successo sabato scorso a Stellenbosch, visto che riusc+ a toccare la distanza di 22.50 metri e si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale.

Fabbri show: i rivali più forti sono finiti alle spalle

Il bronzo mondiale ha stupito tutti con un colpo secco da 21.82 metri arrivato in chiusura di serata, e comunque dopo aver messo a segno punteggio solidi da 21.63 alla seconda prova e 21.17 al quarto tentativo. Da annoverare anche un 20.37 e due nulli.

Ma ciò che conta di più, anche in prospettiva, è essersi lasciato alle spalle gli statunitensi Joe Kovacs, che si è fermato a 21.40 e Roger Steen che non è andato oltre il 21.38. A chiudere le principali posizioni sono stati il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.06) e il giamaicano Rajindra Campbell (20.97). Deludente e in sesta posizione l’altro americano Josh Awotunde (20.85).