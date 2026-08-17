ATP Cincinnati: Sonego si arrende a Tiafoe, sorride Musetti, fuori anche Shelton

Frances Tiafoe elimina Lorenzo Sonego al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, mentre diverse uscite di tante teste di serie liberano il cammino di Lorenzo Musetti verso i quarti di finale.
La solidità di Tiafoe condanna Sonego
Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, lo statunitense Tiafoe numero 17 del tabellone batte il tennista azzurro Sonego per 6-3 6-4 in 1 ora e 18 minuti di gioco, dominando la partita con una maggiore concretezza soprattutto nei momenti chiave.
Sonego tenta di aggredire fin da subito con il servizio, mettendo a referto 7 ace contro i 4 dell’avversario, ma soffre sistematicamente in risposta. Le statistiche evidenziano chiaramente il divario in campo: l’italiano conquista appena 12 punti complessivi sui turni di battuta di Tiafoe, senza mai riuscire a procurarsi palle break. L’americano, al contrario, converte bene 2 delle 3 occasioni a disposizione. Nel primo parziale l’equilibrio si rompe subito con il break decisivo. Nel secondo set Sonego prova a reagire incassando il 74% dei punti con la prima palla, ma cede sotto le accelerazioni di Tiafoe. Lo statunitense si impone con l’87% di resa sulla prima, archiviando definitivamente la sfida con 58 punti totali contro i 44 dello sconfitto.
Sorprese notturne e tabellone aperto per Musetti
Il programma dell’Ohio, ritardato da una lunga interruzione per pioggia, registra diverse eliminazioni eccellenti.
L’uscita più inaspettata è senza dubbio quella di Ben Shelton: il numero 8, fresco vincitore a Montreal, cede clamorosamente al portoghese Jaime Faria per 6-4 6-4.
Ma non solo, perchè le uscite di scena del peruviano Ignacio Buse e del francese Ugo Humbert spianano la strada a Lorenzo Musetti. Il numero 10 del seeding, vittorioso per 6-4 6-2 sul tedesco Altmaier, spera di sfruttare l’assenza di teste di serie fin dai quarti di finale per risalire una classifica fortemente penalizzata dai troppi infortuni subiti nel 2026.
Crolla anche l’argentino Francisco Cerundolo, battuto in due set dall’altro lusitano Nuno Borges. Si ferma per guai fisici invece Casper Ruud: il norvegese, testa di serie numero 11, si ritira sul punteggio di 7-5 1-2 in favore dell’australiano Christopher O’Connell per un problema al servizio. Da segnalare anche l’affermazione del canadese Felix Auger-Aliassime, che supera Stefanos Tsitsipas 6-3 7-5.