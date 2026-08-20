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Tennis

ATP Cincinnati, Bolelli e Vavassori non sbagliano: missione compiuta e quarti di finale

Lorenzo De Angelis
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Bolelli Vavassori
Bolelli e Vavassori (IPA Agency) - sportface.it

Simone Bolelli e Andrea Vavassori avanzano nel torneo di doppio del Masters 1000 di Cincinnati e conquistano l’accesso ai quarti di finale. La coppia italiana ha superato un altro esame importante sul cemento statunitense, confermando solidità e affiatamento in una fase cruciale della stagione, a poche settimane dagli US Open.

Una prova concreta per staccare il pass

Bolelli e Vavassori hanno costruito il successo facendo leva soprattutto sull’efficacia al servizio e sulla capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. Hai azzurri hanno concesso poco nei propri turni di battuta, mantenendo pressione costante in risposta e sfruttando le occasioni create.

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Un risultato importante anche dopo la prematura eliminazione subita a Montreal, dove il loro cammino si era interrotto già all’esordio. A Cincinnati è arrivata invece la reazione che serviva, con la coppia italiana nuovamente tra le migliori otto del torneo. 

Ora i quarti: obiettivo arrivare al meglio agli US Open

Il successo premette a Bolelli e Vavassori di mettere nelle gambe altre partite di alto livello sul cemento americano. L’obiettivo non è soltanto andare il più avanti possibile in Ohio, ma anche trovare la miglior condizione in vista dell’ultimo Slam stagionale.

Bolelli

Bolelli e Vavassori

La coppia azzurra ha già dimostrato negli ultimi anni di poter competere con i migliori specialisti del circuito e Cincinnati rappresenta un banco di prova prezioso. Superato l’ostacolo degli ottavi, adesso il livello salirà ulteriormente: Bolelli e Vavassori sono ai quarti e vogliono continuare a spingere. 

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