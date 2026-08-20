ATP Cincinnati, Bolelli e Vavassori non sbagliano: missione compiuta e quarti di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori avanzano nel torneo di doppio del Masters 1000 di Cincinnati e conquistano l’accesso ai quarti di finale. La coppia italiana ha superato un altro esame importante sul cemento statunitense, confermando solidità e affiatamento in una fase cruciale della stagione, a poche settimane dagli US Open.

Una prova concreta per staccare il pass

Bolelli e Vavassori hanno costruito il successo facendo leva soprattutto sull’efficacia al servizio e sulla capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. Hai azzurri hanno concesso poco nei propri turni di battuta, mantenendo pressione costante in risposta e sfruttando le occasioni create.

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Un risultato importante anche dopo la prematura eliminazione subita a Montreal, dove il loro cammino si era interrotto già all’esordio. A Cincinnati è arrivata invece la reazione che serviva, con la coppia italiana nuovamente tra le migliori otto del torneo.

Ora i quarti: obiettivo arrivare al meglio agli US Open

Il successo premette a Bolelli e Vavassori di mettere nelle gambe altre partite di alto livello sul cemento americano. L’obiettivo non è soltanto andare il più avanti possibile in Ohio, ma anche trovare la miglior condizione in vista dell’ultimo Slam stagionale.

La coppia azzurra ha già dimostrato negli ultimi anni di poter competere con i migliori specialisti del circuito e Cincinnati rappresenta un banco di prova prezioso. Superato l’ostacolo degli ottavi, adesso il livello salirà ulteriormente: Bolelli e Vavassori sono ai quarti e vogliono continuare a spingere.