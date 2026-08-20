Alcaraz torna agli US Open: finisce l’incubo di quattro mesi, lo spagnolo difenderà il titolo

Carlos Alcaraz sarà regolarmente al via degli US Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre sul cemento di Flushing Meadows. Lo spagnolo ha annunciato il proprio trono attraverso i social, mettendo fine a oltre quattro mesi di assenza dal circuito. Il numero 3 del mondo non disputa infatti un incontro ufficiale dello scorso 14 aprile.

Dal problema al polso alla rinuncia a tre grandi appuntamenti

L’ultima apparizione di Alcaraz risale all’ATP 500 di Barcellona, dove aveva battuto Otto Virtanen 6-4 6-2 nei sedicesimi. Successivamente il 23enne si era ritirato dal torneo a causa di un problema al polso, infortunio che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia e soprattutto due Slam consecutivi, Roland Garros e Wimbledon.

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L’annuncio della partecipazione a New York rappresenta quindi un passaggio fondamentale per il finale della sua stagione.

A New York per difendere il titolo e risalire nel ranking

Alcaraz tornerà direttamente in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, con una responsabilità ulteriore: difendere il titolo conquistato agli US Open nel 2025. Le sue reali condizioni fisiche restano ancora da verificare, soprattutto dopo un periodo così lungo senza competizioni.

La rincorsa al numero 1 occupato da Jannik Sinner appare complicata, mentre può diventare più realistico l’obiettivo di recuperare rapidamente la seconda posizione mondiale. Una cosa, però, è certa: dopo oltre quattro mesi di attesa, Alcaraz è pronto a tornare in campo a New York ritrova uno dei suoi protagonista più attesi.