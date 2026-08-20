Mondiali di Compak Sporting, spettacolo a Rio Salso: 838 tiratori da 43 Paesi per i titoli iridati

È iniziato ufficialmente a Rio Salso di Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino, il 22esimo Campionato del Mondo di Compak Sporting. Fino a domenica 23 agosto, le pedane del Tav San Martino ospiteranno 838 tiratori provenienti da 43 Paesi, pronti a contendersi i titoli iridati nelle varie categorie. L’Italia si presenta con una delegazione numerosa e ambiziosa, guidata dal tecnico Veniero Spada.

24 azzurri in gara per puntare al podio

Spada ha scelto 24 tiratori per rappresentare l’Italia tra uomini, Ladies, Junior, Senior, Veterani e Master. Nel settore maschile saranno impegnati Marco Battisti, Cristian Camporese, Davide Gasparini, Michael Spada e Daniele Valeri. Tra le donne spazio invece a Giulia Allegrucci, Verona Bertoli, Carla Flammini, Alessia Panizza e Katiuscia Spada.

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Completano la squadra azzurra diversi profili di esperienza e giovani pronti a mettersi in evidenza nelle rispettive categorie.

200 piattelli per assegnare i titoli mondiali

La formula del Mondiale prevede 50 piattelli al giorno fino a domenica, per un totale di 200 piattelli. In caso di parità saranno necessari eventuali spareggi per assegnare i titoli di Campione del Mondo.

Per l’Italia si tratta di un appuntamento particolarmente importante, anche per il vantaggio di gareggiare in casa. L’obiettivo sarà sfruttare esperienza, conoscenza delle pedane e qualità tecnica per inserirsi nella lotta alle medaglie in più categorie.