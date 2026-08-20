Basket, Trentino Basket Cup 2026 su Sky e NOW: Italia-Cina e Italia-Estonia in diretta

Venerdì 21 agosto alla BTS Arena di Trento la Nazionale femminile affronta la Cina nell’ultimo test casalingo prima del Mondiale. Sabato 22 tocca agli uomini contro l’Estonia. Entrambe le sfide alle 19.30 su Sky Sport Basket.

Due serate dedicate alle Nazionali italiane alla Trentino Basket Cup 2026. La dodicesima edizione della manifestazione porterà alla BTS Arena di Trento prima l’Italia femminile e poi quella maschile, con entrambe le partite trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Ad aprire il programma sarà venerdì 21 agosto la sfida tra Italia e Cina nel torneo femminile. Sabato 22, sempre alle 19.30, toccherà invece agli uomini contro l’Estonia.

Italia-Cina, ultimo test in casa prima del Mondiale

La Nazionale femminile allenata da Andrea Capobianco scenderà in campo venerdì 21 agosto alle 19.30 contro la Cina.

Per le azzurre sarà l’unico test casalingo prima della FIBA Women’s World Cup, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Italia-Cina sarà raccontata da Davide Fumagalli con il commento di Chicca Macchi. A bordocampo ci sarà Giulia Cicchinè per interviste e approfondimenti.

Sabato Italia-Estonia per la Nazionale maschile

Il giorno successivo, sabato 22 agosto, sarà invece protagonista la Nazionale maschile. Gli azzurri guidati dal ct Luca Bianchi affronteranno l’Estonia alle 19.30, ancora in diretta su Sky Sport Basket e NOW.

Il match rappresenterà un importante banco di prova in vista della seconda fase delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, anch’esse inserite nella programmazione Sky.

La telecronaca sarà affidata ad Andrea Solaini e Davide Pessina, con Gaia Accoto inviata a bordocampo.

Trentino Basket Cup 2026: il programma su Sky e NOW

Venerdì 21 agosto

Ore 19.30 – Italia-Cina

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi

Inviata Giulia Cicchinè.

Sabato 22 agosto

Ore 19.30 – Italia-Estonia

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca Andrea Solaini e Davide Pessina

Inviata Gaia Accoto.

Il basket anche su Sky Sport 24

La copertura della Trentino Basket Cup sarà completata dagli aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport.

Due partite con obiettivi differenti ma accomunate dalla preparazione ai prossimi appuntamenti internazionali: il Mondiale di settembre per le azzurre e le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2027 per la Nazionale maschile.