Calcio su Sky e NOW dal 21 al 24 agosto: Serie A, Premier League, Serie C e Borussia-Bayern

Un lungo weekend apre la stagione 2026/2027: Genoa-Napoli, Torino-Milan e Udinese-Como per la Serie A, prima giornata completa di Premier League e Serie C, al via anche la Women’s Cup. Sabato il Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco assegna la Franz Beckenbauer Supercup.

Quattro giorni di grande calcio su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 21 a lunedì 24 agosto prende ufficialmente il via una parte importante della stagione 2026/2027, con la prima giornata di Serie A Enilive, Premier League e Serie C Sky Wifi, l’esordio della Serie A Women’s Cup e il primo trofeo stagionale in Germania, la Franz Beckenbauer Supercup.

Il programma attraverserà Italia, Inghilterra e Germania con numerosi appuntamenti in diretta. Per la Serie A Sky trasmetterà tre incontri in co-esclusiva, tra cui Genoa-Napoli e Torino-Milan, mentre la Premier League ripartirà venerdì sera con Arsenal-Coventry City. Sabato spazio anche al Klásiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco. La Serie C, invece, inaugurerà il nuovo campionato con tutte le 60 squadre impegnate nei tre gironi.

Serie A, Genoa-Napoli e Torino-Milan su Sky

La Serie A Enilive 2026/2027 scatterà sabato 22 agosto. Sky trasmetterà tre delle dieci partite di ogni giornata in co-esclusiva, tutte in diretta e disponibili anche in 4K.

Si comincia sabato alle 18.30 con Udinese-Como, seguita alle 20.45 da Genoa-Napoli. Domenica sera, sempre alle 20.45, sarà invece il momento di Torino-Milan.

Sabato 22 agosto

Ore 18.30 – Udinese-Como

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; inviati Marina Presello e Mario Giunta.

Ore 20.45 – Genoa-Napoli

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Riccardo Re e Massimo Ugolini.

Domenica 23 agosto

Ore 20.45 – Torino-Milan

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano.

La copertura comprenderà pre e postpartita, inviati sui campi e gli studi dedicati. Sabato dalle 14 e dalle 17 appuntamento con La Casa dello Sport con Roberta Noè, Dario Massara e Fernando Orsi. Dalle 17.30, dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Saturday Night con Giorgia Cenni, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Walter Zenga.

Domenica dalle 15 La Casa dello Sport sarà condotta da Mario Giunta con Michele Padovano e Angelo Carotenuto. Dalle 18 Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Maurizio Compagnoni, Giancarlo Marocchi e Luca Tommasini. Alle 22.45 tornerà Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini.

Lunedì alle 23 chiusura con Calciomercato – L’Originale, in diretta da Capri con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Paolo Condò, Veronica Baldaccini, Fabio Capello e Fabio Quagliarella.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Serie A Women’s Cup, Parma-Inter e Fiorentina-Sassuolo

Nel weekend prenderà il via anche la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, torneo che coinvolgerà le dodici squadre del campionato femminile.

Venerdì 21 agosto

Ore 20.30 – Parma-Inter

Sky Sport Calcio

Telecronaca Federico Zanon.

Domenica 23 agosto

Ore 18.00 – Fiorentina-Sassuolo

Sky Sport Max e Sky Sport Mix

Telecronaca Gaia Brunelli.

Premier League, si parte con Arsenal-Coventry

Venerdì 21 agosto scatterà anche la nuova stagione di Premier League. Ad aprire il campionato sarà l’Arsenal campione in carica, impegnato all’Emirates Stadium contro la neopromossa Coventry City.

Il programma proseguirà poi per tutto il weekend fino al Monday Night tra Fulham e Chelsea.

Venerdì 21 agosto

Ore 21.00 – Arsenal-Coventry City

Sky Sport Arena e Sky Sport 4K

Telecronaca Massimo Marianella; inviato Gianluigi Bagnulo.

Sabato 22 agosto

Ore 13.30 – Hull City-Manchester United

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Telecronaca Nicola Roggero.

Ore 16.00 – Everton-Crystal Palace

Sky Sport Calcio

Telecronaca Nicolò Ramella.

Ore 16.00 – Ipswich-Sunderland

Sky Sport Max

Telecronaca Matteo Marceddu.

Ore 16.00 – Nottingham Forest-Leeds

Sky Sport Mix e NOW

Telecronaca Federico Zanon.

Ore 18.30 – Brentford-Tottenham

Sky Sport Uno

Telecronaca Paolo Ciarravano; inviato Gianluigi Bagnulo.

Domenica 23 agosto

Ore 15.00 – Manchester City-Bournemouth

Sky Sport Calcio

Telecronaca Paolo Ciarravano; inviato Gianluigi Bagnulo.

Ore 15.00 – Brighton-Aston Villa

Sky Sport Mix

Telecronaca Massimo Marianella.

Ore 17.30 – Newcastle-Liverpool

Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Telecronaca Federico Zancan.

Lunedì 24 agosto

Ore 21.00 – Fulham-Chelsea

Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Telecronaca Massimo Marianella.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco per la Franz Beckenbauer Supercup

Sabato sera riflettori puntati anche sulla Germania, dove verrà assegnato il primo trofeo nazionale della nuova stagione. La Franz Beckenbauer Supercup proporrà il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Sabato 22 agosto

Ore 20.30 – Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Telecronaca Pietro Nicolodi.

Gli approfondimenti sul calcio internazionale saranno affidati anche a La Casa dello Sport Internazionale: venerdì dalle 20.30 con Valentina Mariani e Federico Zancan, sabato dalle 13 e dalle 15.30 e domenica dalle 14.30 e dalle 17 con Valentina Mariani e Paolo Di Canio.

Serie C Sky Wifi, tutte le partite della prima giornata

Parte anche la Serie C Sky Wifi 2026/2027. Sky e NOW trasmetteranno tutte le 1.143 partite della stagione, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi di finale. La prima giornata si svilupperà da venerdì 21 a lunedì 24 agosto con tutte le sessanta squadre dei gironi A, B e C in campo.

Venerdì 21 agosto – ore 21.00

Bari-Cavese 1919 – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Union Brescia-Carpi – Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Vado-Atalanta U23 – Sky Sport 253

Potenza-Casarano – Sky Sport 254

Giugliano-Scafatese – Sky Sport 255

Alcione Milano-Renate – Sky Sport 256.

Sabato 22 agosto – ore 18.00

Juventus Next Gen-Novara – Sky Sport Max e Sky Sport 253

Cittadella-Pergolettese – Sky Sport 254

Guidonia Montecelio 1937-Gubbio – Sky Sport 255

Ospitaletto-Lumezzane – Sky Sport 256.

Sabato 22 agosto – ore 21.00

Pescara-Vis Pesaro – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Casertana-Barletta – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Lecco-Arzignano Valchiampo – Sky Sport 254

Audace Cerignola-Cosenza – Sky Sport 255

Giana Erminio-Albinoleffe – Sky Sport 256.

Domenica 23 agosto – ore 18.00

Catania-Inter U23 – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

AZ Picerno-Savoia – Sky Sport 253

Campobasso-Pianese – Sky Sport 254

Latina-Pineto – Sky Sport 255

Pro Vercelli-Desenzano – Sky Sport 256.

Domenica 23 agosto – ore 21.00

Perugia-Ostiamare – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Grosseto-Spezia – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Trento-Treviso – Sky Sport 254

Sambenedettese-Forlì – Sky Sport 255.

Lunedì 24 agosto

Ore 20.30 – Livorno-Torres – Sky Sport 251.

Ore 21.00 – Reggiana-Ravenna – Sky Sport Uno e Sky Sport 254

Salernitana-Sorrento – Sky Sport 252

Crotone-Foggia – Sky Sport 253

Altamura-Monopoli – Sky Sport 255

F. Caratese-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 256.

Un weekend di calcio senza sosta su Sky

Il weekend tra il 21 e il 24 agosto segna così uno dei primi grandi snodi della nuova stagione televisiva: campionati italiani e internazionali al via, la Serie C interamente in diretta e un trofeo già in palio con Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Aggiornamenti e approfondimenti accompagneranno inoltre le partite su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.