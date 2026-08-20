Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, da Pilato a Tamberi: le stelle azzurre al via

Venerdì 21 agosto la Cerimonia d’Apertura della ventesima edizione. L’Italia punta in alto con diversi protagonisti reduci dagli Europei di atletica e nuoto: tra i nomi più attesi Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi, Luca Sito e Lorenzo Benati.

È tutto pronto a Taranto per l’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Venerdì 21 agosto andrà in scena la Cerimonia inaugurale della ventesima edizione della manifestazione multisportiva dedicata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con l’Italia pronta a presentarsi con grandi ambizioni.

La rassegna proseguirà fino al 3 settembre e vedrà gli azzurri puntare alle posizioni di vertice del medagliere, forti anche della presenza di alcuni atleti protagonisti soltanto pochi giorni fa agli Europei di atletica di Birmingham e di nuoto di Parigi.

Benedetta Pilato torna in gara dopo le medaglie europee

Tra i nomi più attesi figura Benedetta Pilato, che gareggerà praticamente in casa. La nuotatrice pugliese arriva all’appuntamento dopo aver conquistato agli Europei di Parigi l’argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 rana.

Per Pilato i Giochi del Mediterraneo rappresentano così un nuovo appuntamento internazionale a distanza di pochi giorni dalla rassegna continentale.

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Tamberi annunciato a Taranto dopo l’oro di Birmingham

Grande attenzione anche per Gianmarco Tamberi. Il campione azzurro ha difeso il titolo europeo nel salto in alto a Birmingham, imponendosi con 2.32 metri dopo un periodo complicato.

Tamberi figura tra gli atleti annunciati per Taranto 2026. La sua eventuale presenza in gara rappresenterebbe uno dei principali motivi d’interesse dell’intero programma dell’atletica.

Sito e Benati dopo l’oro della 4×400

Dalla squadra protagonista agli Europei arrivano anche Luca Sito e Lorenzo Benati, entrambi tra gli artefici del successo italiano nella staffetta 4×400.

Il titolo conquistato a Birmingham ha contribuito alla grande rassegna dell’atletica italiana, che ha chiuso gli Europei al primo posto nel medagliere.

Italia con grandi ambizioni a Taranto 2026

Il contingente azzurro si presenta dunque ai Giochi del Mediterraneo con numerosi atleti di primo piano e con l’obiettivo di essere protagonista nelle diverse discipline.

La Cerimonia d’Apertura di venerdì 21 agosto darà ufficialmente il via alla ventesima edizione, prima di oltre dieci giorni di competizioni che porteranno a Taranto e nelle altre sedi pugliesi alcuni dei migliori sportivi dell’area mediterranea.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

Gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 saranno disponibili anche su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport. Nel corso della manifestazione sarà possibile seguire eventi e gare in diretta o in differita, ampliando così le possibilità di fruizione delle competizioni in programma.