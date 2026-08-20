Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la nave Aroya diventa il villaggio degli atleti

La nave da crociera ospita dal 16 agosto le delegazioni partecipanti ai Giochi. A bordo cabine, ristorante, piscina, palestra e medical center. Il 30 agosto saranno presenti quasi 400 atleti italiani.

Una nave da crociera trasformata in villaggio degli atleti. È una delle soluzioni più caratteristiche scelte per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la Aroya pronta a diventare per diversi giorni la casa di numerose delegazioni partecipanti alla manifestazione.

In occasione del media open day, giornalisti e operatori dell’informazione hanno avuto la possibilità di visitare la nave, che dal 16 agosto accoglie gli atleti arrivati a Taranto.

Sulla Aroya già atleti di Turchia e Portogallo

A bordo sono già presenti rappresentanti di diverse nazioni, tra cui Turchia e Portogallo. L’accoglienza è affidata al personale della nave, agli uomini e alle donne della Marina Militare, allo staff dei Giochi del Mediterraneo e al Coni.

Tra le figure di riferimento c’è anche Alessia Maurelli, responsabile del Villaggio degli atleti ed ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, plurimedagliata olimpica a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Quasi 400 azzurri a bordo il 30 agosto

La presenza italiana sulla nave raggiungerà il suo picco il 30 agosto. In quella giornata sulla Aroya alloggeranno poco meno di 400 atleti azzurri, sui quasi 500 complessivamente impegnati nell’edizione dei Giochi.

La nave diventerà così uno dei principali punti di riferimento per la delegazione italiana e uno dei luoghi nei quali si concentrerà maggiormente la dimensione internazionale della manifestazione.

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Cabine, piscina, palestra e medical center

La Aroya è stata organizzata come una vera e propria struttura alberghiera galleggiante. Gli atleti hanno a disposizione ampie cabine, ristorante, piscina, palestra e un medical center.

Gli spazi sono stati pensati per garantire comfort e assistenza durante il soggiorno a Taranto, con la possibilità di svolgere anche alcune attività di allenamento direttamente all’interno della nave.

A bordo convivono ogni giorno delegazioni e culture provenienti da diverse aree del Mediterraneo, creando un vero e proprio villaggio internazionale sul mare.

La Aroya, una delle immagini simbolo di Taranto 2026

La scelta della nave rappresenta uno degli elementi più particolari dell’organizzazione di Taranto 2026. Una sistemazione pensata per coniugare ospitalità, servizi, sicurezza e funzionalità, sfruttando allo stesso tempo il legame diretto della città con il mare.

La Aroya, nave saudita e ammiraglia di Aroya Cruises dal 2024, accompagnerà così per tutta la durata dei Giochi una parte significativa degli atleti partecipanti, trasformandosi da nave da crociera a vera casa galleggiante dello sport mediterraneo.