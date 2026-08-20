Atletica, tris azzurro in vetta al mondo: Furlani, Diaz e Fabbri numeri 1 del ranking

L’aggiornamento di World Athletics dopo gli Europei di Birmingham premia l’Italia: Furlani torna al comando nel lungo nonostante l’infortunio, Diaz conquista per la prima volta la vetta nel triplo dopo lo straordinario 18.15 e Fabbri consolida il primato nel peso.

Tre azzurri al numero uno del mondo in altrettante specialità. L’ultimo aggiornamento del ranking di World Athletics, successivo agli Europei di Birmingham, certifica un momento straordinario per l’atletica italiana: Mattia Furlani nel salto in lungo, Andy Diaz nel salto triplo e Leonardo Fabbri nel getto del peso occupano la prima posizione delle rispettive graduatorie mondiali.

Tre situazioni differenti. Furlani riconquista uno scettro che aveva perso poco prima degli Europei, nonostante l’infortunio che gli ha impedito di giocarsi le medaglie a Birmingham. Diaz completa invece la propria rincorsa grazie anche all’oro continentale e allo straordinario 18.15. Fabbri, infine, rafforza una leadership già conquistata nelle scorse settimane dopo aver confermato il titolo europeo.

Furlani torna numero uno nel salto in lungo

Mattia Furlani è nuovamente in testa alla classifica mondiale del salto in lungo. Il campione del mondo aveva perso la prima posizione alla vigilia della partenza per Birmingham, ma l’ultimo aggiornamento gli ha permesso di tornare davanti a Miltiadis Tentoglou.

La soddisfazione arriva però dopo un Europeo particolarmente amaro. Furlani si è infatti infortunato durante le qualificazioni: dopo il primo tentativo ha accusato un problema alla coscia ed è stato costretto ad abbandonare la gara.

Si è trattato di una ricaduta del problema fisico già accusato nel corso della stagione di Diamond League. Per il 21enne azzurro la priorità diventa dunque il pieno recupero in vista dei prossimi appuntamenti.

Il suo ranking è costruito sui migliori cinque risultati, tra cui spiccano il titolo mondiale conquistato a Tokyo, il successo in Diamond League a Keqiao, l’argento iridato indoor, il secondo posto alle finali di Diamond League e la vittoria al meeting di Ostrava.

Diaz completa la rincorsa: è il nuovo numero uno del triplo

La grande novità riguarda Andy Diaz. L’azzurro è diventato per la prima volta numero uno mondiale del salto triplo, completando il sorpasso sul portoghese Pedro Pichardo.

Diaz guida ora il ranking con 1.374 punti, risultato costruito soprattutto grazie alla straordinaria prestazione realizzata agli Europei di Birmingham.

Il campione europeo ha conquistato l’oro con 18.15 metri, diventando il quarto uomo della storia della specialità e avvicinandosi al record mondiale di 18.29 stabilito da Jonathan Edwards.

La prestazione di Birmingham ha garantito all’azzurro 1.288 punti legati alla misura e altri 120 di bonus per il titolo continentale, per un totale di 1.408 punti utili per quella singola gara.

Tra gli altri risultati che alimentano il ranking figurano il titolo mondiale indoor con 17.59, la vittoria al Golden Gala di Roma con 17.47, il secondo posto di Oslo con 17.59 e il successo alle finali di Diamond League a Zurigo dello scorso anno con 17.56.

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Diaz torna subito in pedana a Losanna

Per Diaz non ci sarà molto tempo per celebrare il nuovo primato. Venerdì 21 agosto tornerà infatti in gara nella tappa di Diamond League di Losanna, dove ritroverà proprio Pichardo.

Dopo il 18.15 di Birmingham, inevitabile che l’attenzione sia rivolta anche al primato mondiale di Edwards, distante appena 14 centimetri.

Tra i migliori del ranking mondiale del triplo figura anche un altro italiano: Andrea Dallavalle, bronzo agli Europei, è quinto con 1.313 punti.

Fabbri consolida il primato mondiale nel peso

Se Furlani recupera la vetta e Diaz la conquista, Leonardo Fabbri continua invece a difendere con successo la leadership mondiale del getto del peso.

Il 29enne toscano resta al comando con 1.397 punti, davanti allo statunitense Joe Kovacs, secondo con 1.385.

La conferma del titolo europeo a Birmingham ha ulteriormente consolidato la posizione di Fabbri, anche se il punteggio ottenuto per il successo in Gran Bretagna è stato leggermente inferiore rispetto a quello della vittoria continentale di Roma.

Tra i cinque risultati utilizzati per il ranking figurano il terzo posto ai Mondiali outdoor, la vittoria in Diamond League a Eugene con la miglior prestazione mondiale stagionale di 22.74, il successo al Golden Gala, il titolo europeo di Birmingham e il secondo posto ottenuto lo scorso anno nella Diamond League di Losanna.

Fabbri davanti a Kovacs e Crouser

Alle spalle dell’azzurro ci sono alcuni dei grandi nomi della specialità. Dopo Kovacs figurano il giamaicano Rajindra Campbell, lo statunitense e primatista mondiale Ryan Crouser e il neozelandese Tom Walsh.

Per Fabbri il finale di stagione offrirà ora un altro obiettivo prestigioso: provare a conquistare il trofeo della Diamond League e chiudere l’annata confermandosi davanti a tutti.

Tre numeri uno per l’atletica italiana

Il nuovo ranking internazionale restituisce dunque un’immagine particolarmente significativa dell’attuale forza dell’Italia. Furlani nel lungo, Diaz nel triplo e Fabbri nel peso guidano contemporaneamente tre graduatorie mondiali dopo una rassegna continentale che ha visto gli azzurri ancora grandi protagonisti.

Per Furlani la sfida sarà innanzitutto recuperare completamente dall’infortunio. Diaz torna immediatamente in pedana a Losanna con il primato mondiale nel mirino, mentre Fabbri proverà a difendere la propria leadership fino al termine della stagione. Tre percorsi differenti, accomunati dallo stesso dato: in questo momento, nelle loro specialità, il numero uno del ranking mondiale è italiano.