Sportface TVLive
Sportface TVLive
Tennis

Atp Buenos Aires, Musetti ko: un altro italiano dà forfait

Alessandro Basta
-
Berrettini Sonego Vavassori
Un altro italiano dà forfait a Buenos Aires (IPA Agency) - Sportface.it

L’Atp 250 di Buenos Aires vede meno italiani impegnati rispetto a quanto previsto: un altro campione azzurro non ci sarà oltre a Musetti

Gli Australian Open si sono chiusi con l’amaro in bocca per il tennis italiano, visto che la corsa di Jannik Sinner si è chiusa in semifinale e quella di Lorenzo Musetti si è conclusa ancora prima, ai quarti di finale dopo un infortunio muscolare.

Il tennista in top10 mondiale dovrà osservare un mese di stop e, nonostante si fosse iscritto a Buenos Aires, non potrà partecipare all’Atp 250. Ma non è l’unico italiano che non volerà in Argentina rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nelle ultime ore, infatti, è arrivato anche il ‘no’ di Lorenzo Sonego. Il piemontese deve ancora fare i conti con diversi problemi fisici che non gli permettono di essere al top e di partecipare al torneo sudamericano. La scelta è caduta sul riposo fisico e preservarsi per i prossimi appuntamenti previsti per febbraio e marzo.

Atp Buenos Aires, ko anche Sonego: quali italiani ci saranno

Il numero di italiani in Argentina quindi si è ridotto parecchio rispetto alle attese. Soprattutto, non ci saranno due dei big che avrebbero potuto puntare anche alla vittoria finale. 

Sonego rovescio

Lorenzo Sonego dà forfait agli ATP 250 Buenos Aires (IPA Agency) – Sportface.it

Ma quali racchette azzurre ci saranno, a questo punto? Se non arriveranno nuove comunicazioni, parteciperanno regolarmente Matteo Berrettini e Luciano Darderi. In particolare, c’è grande attesa per l’esordio stagionale del tennista romano: The Hammer ha dovuto fare i conti con i noti problemi addominali e vorrà subito fare bene.

Change privacy settings
×