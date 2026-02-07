Atp Buenos Aires, Musetti ko: un altro italiano dà forfait

L’Atp 250 di Buenos Aires vede meno italiani impegnati rispetto a quanto previsto: un altro campione azzurro non ci sarà oltre a Musetti

Gli Australian Open si sono chiusi con l’amaro in bocca per il tennis italiano, visto che la corsa di Jannik Sinner si è chiusa in semifinale e quella di Lorenzo Musetti si è conclusa ancora prima, ai quarti di finale dopo un infortunio muscolare.

Il tennista in top10 mondiale dovrà osservare un mese di stop e, nonostante si fosse iscritto a Buenos Aires, non potrà partecipare all’Atp 250. Ma non è l’unico italiano che non volerà in Argentina rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nelle ultime ore, infatti, è arrivato anche il ‘no’ di Lorenzo Sonego. Il piemontese deve ancora fare i conti con diversi problemi fisici che non gli permettono di essere al top e di partecipare al torneo sudamericano. La scelta è caduta sul riposo fisico e preservarsi per i prossimi appuntamenti previsti per febbraio e marzo.

Atp Buenos Aires, ko anche Sonego: quali italiani ci saranno

Il numero di italiani in Argentina quindi si è ridotto parecchio rispetto alle attese. Soprattutto, non ci saranno due dei big che avrebbero potuto puntare anche alla vittoria finale.

Ma quali racchette azzurre ci saranno, a questo punto? Se non arriveranno nuove comunicazioni, parteciperanno regolarmente Matteo Berrettini e Luciano Darderi. In particolare, c’è grande attesa per l’esordio stagionale del tennista romano: The Hammer ha dovuto fare i conti con i noti problemi addominali e vorrà subito fare bene.