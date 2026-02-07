Superbike, nuovo accordo con WorldSBK: il Mondiale su Sky per altri 2 anni

È stato siglato un nuovo accordo tra WorldSBK e Sky: il campionato mondiale resterà sull’emittente per altri due anni

L’emozione della WorldSBK restano su Sky. Il Superbike FIM Motul World Championship resta all’emittente anche per i prossimi 2 anni. Sono stati acquisiti, infatti, i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla fine della stagione 2027.

Ciò vuol dire che tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Oltre agli uomini sarà in diretta, sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR.

La notizia è ottima per tutti gli appassionati. Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia, l’ha commentata con grande entusiasmo: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale, valorizzato dal nostro racconto sportivo”.

A ciò bisogna aggiungere anche il rinnovo degli accordi per MotoGP, Moto2 e Moto3: “Questa nuova sinergia conferma quanto il motorsport sia centrale per Sky, che continuerà a garantire un’esperienza di visione di altissimo livello”.

Accordo tra WorldSBK e Sky: le parole di Lavilla

Ne ha parlato anche Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director: “Le radici del WorldSBK affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile. Questo rinnovo garantisce una copertura costante e di alta qualità del nostro campionato e rende il WorldSBK accessibile a un vasto pubblico, sia in pay TV che in chiaro”.

Per ognuno dei weekend del calendario, sui canali di Sky Sport saranno quindi visibili tutte le gare del campionato 2026, a partire dal 20-22 febbraio sul circuito di Phillip Island, Australia.

Nell’arco dell’offerta di Sky, ricordiamo anche i diritti di Formula 1, Formula 2, Formula 3, MotoGP, Moto2, Moto3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanti canali dedicati.