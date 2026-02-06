LIVE SF – Continua la sfilata delle Nazioni

21.05 – Proseguendo fanno il loro ingresso Cipro, Colombia e Corea del Sud, paese con una discreta tradizione degli sport invernali.
21.00 – Sfilano in ordine (sempre alfabetico) Repubblica Ceca, Cile e Cina, che porta a quest’Olimpiade ben 126 atleti, 68 donne e 58 uomini.
20.57 – Entra il Canada, la cui delegazione è seconda solo a quella degli States a livello numerico.
20.53 – È il tempo di Bosnia-Herzegoniva, Brasile, la delegazione più numerosa del centro/Sud America, Bulgaria a completamento della lettera “B”.
20.52 – Sfila il Benin, alla sua prima storica apparizione ai Giochi Olimpici Invernali. Entrata anche la Bolivia, la cui bandiera è presente a Pedrazzo.
20.49 – A completare la lettera “A” Austria ed Azerbaigian (con bandiera a Milano). La prima nazionale con la “B” a sfilare è il Belgio, paese in crescita negli sport invernali.
20.46 – Sfilate anche Argentina, Armenia ed Australia, che tra le altre cose è una delle delegazioni più numerose di questa Olimpiade. Saranno infatti oltre 50 gli atleti australiani che competeranno in queste olimpiade in ben 11 discipline.
20.44 – A sfilare dopo la Grecia, in ordine alfabetico italiano, Albania, Andorra ed Arabia Saudita.
20.41 -primo paese a sfilare è ovviamente la Grecia, casa delle Olimpiadi.
20.41 – Comincia la prima parata diffusa dei giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
20.40 – “Signori e signore benvenuti ai primi giochi olimpici diffusi”, ovvero Milano, Cortina, Livigno e Predazzo. Questo l’annuncio dello speaker di San Siro che precede la sfilata degli atleti.
20.37 – Sospesi nel centro del Meazza si creano i cinque cerchi olimpici, che raffigurano i continenti.
20.32 – Giovanni Andrea Zanon si ripresenta con il suo violino, protagonista assoluto. Sulle note del violinista italiano la danza dei ballerini de La Scala.
20.30 – Le sorprese non finiscono qui. Pier Francesco Favino, infatti, irrompe sul palco di San Siro recitando “L’infinito” di Giacomo Leopardi accompagnato all’inizio dalle note del violino di Giovanni Andrea Zanon.
20.25 – Dopo un omaggio a Giorgio Armani, Vittoria Ceretti, top model, porta la bandiera italiana che viene ricevuta dal corpo dei corazzieri, schierati per issare la bandiera. A Cortina invece saranno due carabiniere donne a issare il tricolore.
20.22 – Momento di grande rispetto in quel di San Siro. Gli oltre 60mila presenti hanno omaggiato con una standing ovation il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, accompagnato da Kirsty Coventry, presidentessa del comitato olimpico internazionale.
20.20 – Spazio anche a una citazione dei Righeira. Sul ritmo di “Vamos a la playa” le gigantografie dei tre compositori Verdi, Puccini e Rossini ballano al centro del palco.
20.15 – Applausi a scena aperta e ricchi d’emozione chiudono la prima parte dello spettacolo di questa incredibile cerimonia d’apertura.
20.13 – Non poteva mancare un tributo sulle note di “A far l’amore comincia tu” alla grande Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio 2021 a Roma dopo aver scritto pagine indelebili della televisione e della musica italiana.
20.12 – Il palco si colora grazie all’ingresso di decine di comparse variopinte.
20.08 – Entra in scena la nota attrice Matilda De Angelis dirigendo, come una direttrice d’orchestra, una melodia ispirata ai grandi compositi della musica italiana, da Giuseppe Verdi a Puccini, passando per Vivaldi fino ad arrivare a Rossini.
20.03 – Comincia ufficialmente la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026!!!
Amici ed amiche di Sportface, si alza finalmente il sipario su Milano-Cortina 2026. Le luci accendono l’attesa, il silenzio vibra d’emozione: l’Italia apre le porte del mondo e trasforma sogni, sacrifici e speranze in un unico grande racconto.
Dalle vette innevate alle piazze iconiche, prende vita al Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali. È il momento i cui la storia incontra il futuro, gli atleti diventano simboli e ogni battito scandisce l’inizio di un’avventura destinata a restare.
Benvenuti dove tutto comincia. Benvenuti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Seguite il nostro live testuale per non perdevi neanche un’emozione della cerimonia d’apertura!!!