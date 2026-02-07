Olimpiadi, tutti gli italiani in gara oggi: orari e possibilità di medaglia

Dopo la bellissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, oggi si iniziano ad assegnare le medaglie: il programma e i possibili podi azzurri

Abbiamo ancora negli occhi la bellezza, i colori e le musiche della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un vero e proprio spettacolo, emozione pura che non poteva far partire i Giochi invernali meglio di così.

Ma oggi quelle emozioni possono già trasformarsi in qualcosa di più grande, in una medaglia. Gli impegni sono già piuttosto fitti. Stamattina partirà la discesa libera maschile dello sci alpino. In gara ci sono Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse e Giovanni Franzoni.

Non è una specialità che ha portato storicamente grande fortuna all’Italia. Stavolta, proveranno a sfatare il tabù, soprattutto Franzoni e Paris, i più accreditati degli Azzurri ad arrivare a podio. Le loro possibilità si attestano sul 65%, soprattutto per il primo. L’inizio è previsto alle 11:30.

Il programma di oggi e le possibili medaglie italiane

Alle 13, invece, si partirà con lo skiathlon femminile: competeranno Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Ma le medaglie sono rimandate. Basse le possibilità per Francesca Lollobrigida, forse bassissime alle ore 16: non parte favorita nei 3000 metri femminili nello speed skating.

Nel tardo pomeriggio, attenzione allo snowboard. Nella Big Air maschile, la terza manche valida per la finale, Ian Matteoli cercherà di farsi valere, nonostante non sia proprio tra i favoriti. Per lui, le possibilità di podio sono attorno al 30%. Non resta che tifare, emozionarsi e urlare per gli Azzurri.