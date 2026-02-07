Fissato l’appuntamento per la firma: è il primo colpo della Juventus

La Juventus già ha in mente il prossimo colpo sul mercato: è in programma anche l’incontro decisivi per portare l’innesto a Torino

Nonostante il mercato sia appena terminato, le squadre di Serie A continuano comunque a fare valutazioni in vista della prossima sessione, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione futura. La Juventus, infatti, ha portato alla Continassa soltanto due nuovi innesti nel mercato di gennaio: Boga e Holm.

Entrambi hanno avuto l’occasione di scendere in campo nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Un esordio tutt’altro che semplice per i due nuovi calciatori, arrivato in una serata complicata a causa della pesantissima sconfitta rimediata nella competizione nazionale. La Juventus, infatti, è uscita definitivamente dalla Coppa Italia dopo il netto 3-0 subito contro la Dea.

I bianconeri sono stati eliminati da un’Atalanta cinica, brava a capitalizzare le occasioni avute. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore, trasformato da Scamacca per il momentaneo 1-0; a chiudere definitivamente i conti sono stati poi due contropiedi, finalizzati prima da Sulemana e poi da Pasalic. Un risultato davvero pesante per la Juventus, che ora dovrà cercare di ripartire immediatamente in vista del prossimo impegno di campionato.

I bianconeri, infatti, sono attesi dalla sfida contro la Lazio, in programma domenica sera all’Allianz Stadium alle ore 20:45. Nonostante la batosta subita, la Juventus continua comunque a lavorare e continuare a porre grande attenzione sul fronte mercato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe in mente un nuovo colpo.

Juventus, pronto il prossimo colpo sul mercato

Nei piani della Vecchia Signora sarebbe entrato Marcos Senesi, difensore argentino in forza al Bournemouth. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza con il club inglese nel prossimo mese di giugno e, qualora non si trovasse un’intesa per il rinnovo, potrebbe lasciare la squadra a parametro zero.

Sono diverse le società che stanno monitorando calciatori in scadenza di contratto, vere e proprie occasioni di mercato, dato che permettono di rinforzare la rosa senza dover sostenere costi per il cartellino. La Juventus, da questo punto di vista, sembra essersi già mossa con anticipo in vista della prossima campagna acquisti, individuando proprio in Senesi un possibile rinforzo per il reparto difensivo.

Secondo quanto filtra, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra il club bianconero e l’entourage del calciatore per cercare di raggiungere un accordo e accogliere così un nuovo innesto difensivo in vista della prossima stagione.