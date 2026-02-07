Sport in tv oggi, sabato 7 febbraio: Rugby, Serie A, Olimpiadi e un palinsesto ricchissimo

Dalle semifinali di Coppa Italia di volley e pallanuoto al calcio tra Serie A, B e C, passando per tennis, rugby, basket e sport invernali: il calendario completo con tutti gli eventi sportivi in programma oggi, orari e dirette tv e streaming.
Ci sarà davvero da divertirsi oggi, sabato 7 febbraio, per gli appassionati di sport. Il palinsesto propone una giornata densissima, con semifinali di Coppa Italia nel volley maschile e nella pallanuoto, i campionati nazionali di basket, volley femminile, pallamano, oltre a un’offerta calcistica amplissima che abbraccia Serie A, Serie B, Serie C e i principali tornei esteri. Spazio anche a tennis, rugby, ciclismo, sport invernali e agli eventi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, trasmessi per gran parte della giornata.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Di seguito il calendario completo degli eventi sportivi in tv e streaming oggi, con orari dettagliati e piattaforme di riferimento.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 7 febbraio
03.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Corea del Sud-Argentina
(diretta tv SuperTennis; streaming supertennis.tv, SuperTenniX)
03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Wuxi, gara individuale
(non è prevista diretta tv/streaming)
03.00 RUGBY A 7 – Sevens Series a Perth
(diretta streaming HSBC SVNS)
05.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Giappone-Austria
(diretta tv SuperTennis; streaming supertennis.tv, SuperTenniX)
06.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, terzo giro
(diretta tv Sky Sport Golf dalle 10.30; streaming Sky Go, NOW)
06.00 SNOOKER – World Grand Prix, semifinali
(streaming Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
06.30 CRICKET (Mondiali T20) – Paesi Bassi-Pakistan
(streaming ICC Tv)
08.05 CICLISMO – Grand Prix Antalya
(non è prevista diretta tv/streaming)
09.00 JUDO – Grand Slam Parigi, prima giornata
(diretta tv Sky Sport Arena dalle 17.00; streaming Sky Go, NOW; integrale Judo Tv)
09.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile e femminile a Torino, individuali
(diretta tv Sky Sport Max dalle 18.00)
10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Heidenheim, squadre
(non è prevista diretta tv/streaming)
10.05 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Milano Cortina 2026
(diretta Rai 2, RaiSportHD; streaming Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max)
10.30 CRICKET (Mondiali T20) – Scozia-Indie Occidentali
(streaming ICC Tv)
10.35 CICLISMO – Tour of Oman, 1ª tappa
(non è prevista diretta tv/streaming)
10.40 CICLISMO FEMMINILE – UAE Tour, 3ª tappa
(streaming Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN, HBO Max dalle 11.50)
11.30 TENNIS (Coppa Davis) – India-Paesi Bassi
(diretta tv SuperTennis fino alle 14.00; streaming SuperTenniX)
12.20 CICLISMO – Etoile de Bessèges, 4ª tappa
(streaming Discovery+ dalle 14.45)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Lazio; Sassuolo-Parma
(streaming DAZN)
12.35 CICLISMO – Volta Comunitat Valenciana, 4ª tappa
(streaming Discovery+ dalle 15.30; Eurosport 2, DAZN, HBO Max dalle 16.15)
13.00 CALCIO (Zweite Liga) – Schalke 04-Dinamo Dresda
(diretta tv Sky Sport Max; streaming Sky Go, NOW)
13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Germania-Perù
(streaming SuperTenniX)
13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Croazia-Danimarca
(streaming SuperTenniX)
13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Bulgaria-Belgio
(streaming SuperTenniX)
13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Ungheria-USA
(streaming SuperTenniX)
13.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-Svezia
(streaming SuperTenniX)
13.30 CALCIO (Premier League) – Manchester United-Tottenham
(diretta tv Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; streaming Sky Go, NOW)
13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile Middelkerke
(streaming Eurosport 2, Discovery+, DAZN, HBO Max)
14.00 CALCIO (Liga) – Rayo Vallecano-Oviedo
(streaming DAZN)
14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Ekipe Orizzonte
(non è prevista diretta tv/streaming)
14.00 TENNIS (WTA 500 Abu Dhabi) – Finale Bejlek-Alexandrova
(diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, SuperTennis; streaming Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Cittadella
(diretta tv Sky Sport 256; streaming NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Brescia
(diretta tv Sky Sport 251; streaming NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Sorrento
(diretta tv Sky Sport 255; streaming NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Foggia
(diretta tv Sky Sport 252; streaming NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Atalanta U23
(diretta tv Sky Sport 254; streaming NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Cosenza
(diretta tv Sky Sport 253; streaming NOW)
15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Sudtirol
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Reggiana
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Venezia
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Padova
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Bari
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Sampdoria
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Juventus
(streaming DAZN)
15.00 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Trento-Piacenza
(streaming Rai Play Sport 1, VBTV)
15.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Scozia
(diretta tv Sky Sport Uno, TV8; streaming Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga) – Wolfsburg-Borussia Dortmund
(diretta tv Sky Sport Max; streaming Sky Go, NOW)
15.30 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Verona-Perugia
(diretta tv RaiSportHD; streaming Rai Play, VBTV)
16.30 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Pro Recco-Posillipo
(streaming Rai Play Sport 3)
18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Napoli
(streaming DAZN)
20.45 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Torino
(diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; streaming Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 BASKET (NBA) – Brooklyn Nets-Washington Wizards
(streaming NBA League Pass)
21.30 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunder-Houston Rockets
(diretta tv Sky Sport 253; streaming NOW)
22.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cile-Serbia
(streaming SuperTenniX)
22.00 TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Brasile
(diretta tv SuperTennis; streaming supertennis.tv, SuperTenniX)