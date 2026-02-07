Infortunio Lindsay Vonn, Brignone scettica: “Sarebbe su una sedia a rotelle”

L’infortunio di Lindsay Vonn sembra meno grave del previsto, visto che è già in pista: cosa ha detto Federica Brignone a riguardo

Tutti gli occhi sono puntati sul mondo dello sci alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ma non tutti i protagonisti arrivano nelle condizioni migliori possibili ai Giochi. Sappiamo bene ciò che è successo a Sofia Goggia e Federica Brignone, infortuni gravi e per cui è servita grande grinta e cuore per riuscire a tornare in tempo utile per l’appuntamento più importante dell’anno.

I fan nutrono grande preoccupazione anche per le condizioni di Lindsay Vonn. Nell’ultima gara utile per la Coppa del Mondo prima dell’inizio di Milano Cortina, la statunitense se l’è vista brutta a Crans Montana e ha dovuto fare i conti con la frattura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Almeno ufficialmente.

Un infortunio sulla carta gravissimo, ma Vonn è già in pista in Italia e ciò sta destando non poco scetticismo in esperti e addetti ai lavori.

Cosa è successo davvero a Vonn: le parole di Brignone

A margine della prima prova cronometrata, Brignone ha detto chiaramente come stanno le cose: “Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui. Dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio su una sedia a rotelle“.

Insomma, è tecnicamente impossibile che Vonn abbia avuto un infortunio di quella gravità. Brignone ha dovuto fare i conti con una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nonostante fosse avvenuto molto prima, si parla di un infortunio che poteva mettere fine alla sua presenza ai Giochi. A questo punto, la domanda sorge spontanea: che infortunio ha avuto davvero Vonn?