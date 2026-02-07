Atletica, Battocletti nella storia: settimo record italiano a Madrid

Nadia Battocletti non smette di stupire: grande prova nel Meeting di Madrid e settimo record italiano, ma non basta

Il cuore, le gambe, il talento. Nadia Battocletti è una delle atlete che negli ultimi anni ha fatto emozionare di più gli italiani, e si è tolta un’altra enorme soddisfazione. Ma andiamo per gradi.

La trentina era impegna al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold) e anche al coperto non ha deluso, nonostante alla fine sia sfumata la vittoria da sotto il naso. Importa il giusto, dato che Battocletti ha corso in 4:03.59, stesso tempo di Marta Zenoni a Lussemburgo.

Si parla del settimo primato nazionale per l’argento olimpico, dopo quelli dei 3.000 metri (all’aperto e al coperto), dei 5.000 e dei 10.000 metri, e anche dei 5 km e dei 10 km su strada. Battocletti ha scritto quindi un’altra pagina di storia, ben consapevole di poter dominare all’aperto come al chiuso.

La gara di Battocletti: record personale asfaltato

C’è da dire che nella specialità in questione, Battocletti è stata bravissima ad asfaltare il suo record personale in quella distanza. Per quanto riguarda la gara in sé, resta un po’ di delusione, dato che l’atleta azzurra non è riuscita a staccare l’etiope Birke Haylom, che è riuscita a sorpassarla proprio sul finale ed è andata a vincere in 4:02.37.

Per tornare a vedere Battocletti in pista, ci vorrà il 19 febbraio in Francia. Da sottolineare nella stessa gara anche la prestazione di Ludovica Cavalli, quarta con il personale di 4:06.387 e quarto tempo italiano di sempre.