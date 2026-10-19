Champions ed Europa League su TV8: Bayern-Arsenal in diretta, Juventus-Rennes in differita

Mercoledì 21 ottobre alle 21 in chiaro la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. Giovedì 22 spazio all’Europa League con Juventus-Rennes, proposta alle 21 dopo la diretta delle 19 su Sky Sport. Studi e highlights con TV8 Football Night.

Le coppe europee tornano in chiaro su TV8 con un doppio appuntamento tra Champions League ed Europa League. Mercoledì 21 ottobre sarà trasmessa in diretta Bayern Monaco-Arsenal, mentre giovedì 22 ottobre spazio a Juventus-Stade Rennais, proposta in differita alle 21.

Entrambe le serate saranno accompagnate da TV8 Football Night, con studi pre e post partita, commenti e approfondimenti condotti da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

Bayern-Arsenal live mercoledì 21 ottobre

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre alle ore 21, quando TV8 trasmetterà in diretta la sfida di Champions League tra FC Bayern München e Arsenal FC.

La serata inizierà già alle 20.20 con lo studio pre-partita di TV8 Football Night. Insieme a Leo Di Bello e Sarah Castellana saranno presenti Walter Zenga, Michele Padovano, Stefano De Grandis e Massimo Caputi.

Al termine della partita spazio allo studio post-gara e, dalle 23, agli highlights in chiaro delle partite di Champions League disputate tra martedì e mercoledì, con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.

Juventus-Rennes in differita giovedì 22 ottobre

Giovedì 22 ottobre toccherà invece all’Europa League. La sfida tra Juventus e Stade Rennais FC, in programma alle 19 e trasmessa in diretta su Sky Sport, sarà proposta eccezionalmente in differita su TV8 alle ore 21.

Anche in questo caso la partita sarà accompagnata da TV8 Football Night. In studio con Leo Di Bello e Sarah Castellana ci saranno Walter Zenga, Michele Padovano, Stefano De Grandis e Filippo Tortu.

Dalle 23 saranno poi trasmessi in chiaro gli highlights delle partite del turno di Europa League.

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Il programma delle coppe europee su TV8

Mercoledì 21 ottobre

Ore 20.20 – TV8 Football Night, studio pre-partita

Ore 21.00 – Bayern Monaco-Arsenal, Champions League, diretta TV8

A seguire – Studio post-partita

Dalle 23.00 – Highlights Champions League

Giovedì 22 ottobre

Ore 21.00 – Juventus-Stade Rennais, Europa League, differita TV8

A seguire – TV8 Football Night

Dalle 23.00 – Highlights Europa League