Basket su Sky e NOW dal 20 al 25 ottobre: NBA al via, EuroLeague, EuroCup e Serie A

Una settimana senza sosta tra Stati Uniti ed Europa: sei partite NBA, il settimo turno di EuroLeague, la quarta giornata di BKT EuroCup e domenica la quinta di Serie A SisalClub. Tra gli appuntamenti italiani Napoli-Tofas, Hapoel-Virtus, Milano-Barcellona e Derthona-Napoli.

Dal 20 al 25 ottobre il grande basket torna protagonista su Sky e in streaming su NOW, con una settimana che attraversa NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A SisalClub.

Il programma si aprirà martedì con l’inizio della Regular Season NBA e con il quarto turno di EuroCup, proseguirà tra mercoledì e venerdì con la settima giornata di EuroLeague e si chiuderà domenica 25 ottobre con due partite del massimo campionato italiano.

NBA, sei partite da martedì a venerdì

La nuova stagione NBA prenderà il via su Sky con sei partite in diretta su Sky Sport Basket tra martedì 20 e venerdì 23 ottobre.

Ad aprire il programma sarà Detroit Pistons-Boston Celtics, martedì 20 ottobre alle 21, con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e il commento di Davide Pessina.

Nella notte successiva spazio a due appuntamenti: alle 1.30 New York Knicks-Philadelphia 76ers, raccontata da Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, e alle 3.30 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, con telecronaca in lingua originale.

Giovedì 22 ottobre, all’1.30, sarà la volta di Miami Heat-Minnesota Timberwolves, con Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. Alle 4 spazio invece a Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, con Dario Vismara e Matteo Soragna.

A completare il programma sarà Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, venerdì 23 ottobre all’1, con Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.

EuroCup, Napoli-Tofas mercoledì alle 20

La quarta giornata della BKT EuroCup scatterà martedì 20 ottobre alle 20.30 con Manresa-BC Roma, in onda su Sky Sport 259 con la telecronaca di Giovanni Poggi.

Mercoledì 21 saranno invece quattro le partite trasmesse. Alle 19 Derthona Tortona-San Pablo Burgos su Sky Sport Max, con Paolo Redi; alle 19.30 Bourg en Bresse-Aquila Trento su Sky Sport 259, con Calogero Destro.

Alle 20 riflettori su Napoli-Tofas, trasmessa su Sky Sport Mix con la telecronaca di Sandro Pugliese. A chiudere la serata, alle 21, il derby italiano Maxima Roma-Reyer Venezia su Sky Sport Basket, raccontato da Andrea Solaini.

EuroLeague, Virtus e Milano protagoniste

La settima giornata di EuroLeague si aprirà mercoledì 21 ottobre alle 18 con Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, in diretta su Sky Sport Basket con Geri De Rosa e Chicca Macchi.

Giovedì 22 ottobre alle 20.30 toccherà invece all’Armani Olimpia Milano, che ospiterà il Barcellona su Sky Sport Basket. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Davide Pessina e Giulia Cicchinè inviata a bordocampo.

Alle 20.45 spazio poi a Partizan-Stella Rossa su Sky Sport Max, con Giovanni Poggi. La serata sarà accompagnata dagli studi di Basket Eurolega alle 20 e alle 22.30, condotti da Dalila Setti con Chicca Macchi e Matteo Soragna.

Venerdì 23 ottobre il programma europeo proseguirà con Olympiacos-Fenerbahçe alle 20.15 su Sky Sport Basket, con Andrea Solaini e Andrea Meneghin, e Paris-Valencia alle 20.45 su Sky Sport Mix, con Calogero Destro.

Serie A, domenica Derthona-Napoli e Milano-Virtus

La settimana si chiuderà domenica 25 ottobre con la quinta giornata della Serie A SisalClub e due partite in diretta su Sky e NOW.

Si partirà alle 12 con Derthona Tortona-Napoli, su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. La telecronaca sarà affidata a Davide Fumagalli con il commento di Davide Pessina.

Alle 16 toccherà invece alla sfida tra Armani Olimpia Milano e Virtus Bologna, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Al microfono Geri De Rosa e Chicca Macchi, mentre Gaia Accoto seguirà il match da bordocampo.

Prima e dopo la partita spazio anche agli studi di approfondimento, in programma alle 15.30 e alle 18, con Giulia Cicchinè e Davide Pessina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Basket su Sky e NOW: il programma dal 20 al 25 ottobre

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 20.30 – Manresa-BC Roma, BKT EuroCup – Sky Sport 259

Ore 21 – Detroit Pistons-Boston Celtics, NBA – Sky Sport Basket

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

Ore 1.30 – New York Knicks-Philadelphia 76ers, NBA – Sky Sport Basket

Ore 3.30 – San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, NBA – Sky Sport Basket

Ore 18 – Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, EuroLeague – Sky Sport Basket

Ore 19 – Derthona Tortona-San Pablo Burgos, BKT EuroCup – Sky Sport Max

Ore 19.30 – Bourg en Bresse-Aquila Trento, BKT EuroCup – Sky Sport 259

Ore 20 – Napoli-Tofas, BKT EuroCup – Sky Sport Mix

Ore 21 – Maxima Roma-Reyer Venezia, BKT EuroCup – Sky Sport Basket

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 1.30 – Miami Heat-Minnesota Timberwolves, NBA – Sky Sport Basket

Ore 4 – Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA – Sky Sport Basket

Ore 20.30 – Armani Olimpia Milano-Barcellona, EuroLeague – Sky Sport Basket

Ore 20.45 – Partizan-Stella Rossa, EuroLeague – Sky Sport Max

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Ore 1 – Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, NBA – Sky Sport Basket

Ore 20.15 – Olympiacos-Fenerbahçe, EuroLeague – Sky Sport Basket

Ore 20.45 – Paris-Valencia, EuroLeague – Sky Sport Mix

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 12 – Derthona Tortona-Napoli, Serie A SisalClub – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Ore 16 – Armani Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A SisalClub – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Approfondimenti, rubriche e aggiornamenti accompagneranno inoltre la settimana del basket su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.