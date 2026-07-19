ATP Bastad, Darderi si ferma in finale: Rublev vince il Nordea Open

Il russo, numero uno del tabellone, supera l’italo-argentino 6-4 6-3 e conquista il suo primo titolo stagionale. Per Darderi sfuma il bis sulla terra rossa svedese.
Luciano Darderi si ferma all’ultimo atto del “Nordea Open”, ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. L’italo-argentino, campione uscente del torneo, è stato battuto in finale da Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 6-3.
Il russo, numero uno del tabellone, si aggiudica così il titolo e interrompe un digiuno che durava da Doha 2025.
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ATP Bastad, Rublev batte Darderi in finale
Rublev ha imposto il suo tennis nei momenti chiave della finale, riuscendo a contenere il tentativo di Darderi di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.
Il match si è chiuso in due set, con il russo capace di indirizzare la partita con un 6-4 nel primo parziale e di completare l’opera nel secondo con il 6-3 finale.
Rublev conquista il 13° titolo ATP
Per Rublev si tratta del tredicesimo titolo nel circuito maggiore.
Il successo di Bastad è anche il primo trofeo stagionale del russo, che non vinceva un torneo dal 2025, quando si era imposto a Doha.
Una vittoria importante per il numero uno del seeding, arrivata in un ATP 250 con montepremi complessivo di 612.620 euro.
Darderi, sfuma il bis in Svezia
Per Darderi resta comunque una settimana positiva, chiusa con la settima finale in carriera nel circuito maggiore.
L’italo-argentino, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del torneo, incassa però la seconda sconfitta in finale dopo quella dello scorso febbraio contro Cerundolo a Buenos Aires.
Nel 2026 l’unico titolo conquistato da Darderi resta quello di Santiago.