ATP Bastad, Pellegrino lotta ma cede a Rublev dopo oltre due ore e mezza

Il tennista pugliese sfiora l’impresa contro la testa di serie numero 1: finisce 7-6, 6-7, 6-3 per il russo. Decisivo l’unico break del match nel terzo set.

Andrea Pellegrino saluta l’ATP 250 di Bastad a testa alta. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno da Andrey Rublev, numero 1 del seeding, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Una partita giocata per lunghi tratti alla pari dall’azzurro, capace di restare aggrappato al match contro un avversario di altissimo livello e di annullare tre match point nel tie-break del secondo set.

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ATP Bastad, Pellegrino battuto da Rublev

La sfida si è decisa su pochissimi dettagli.

I primi due set sono scivolati via senza break, con entrambi i parziali risolti al tie-break. Nel primo Rublev ha preso il largo dal 3-3, infilando quattro punti consecutivi e chiudendo 7-3.

Nel secondo, invece, Pellegrino ha mostrato carattere e lucidità nei momenti più delicati. Il 29enne di Bisceglie ha cancellato tre match point al russo e ha conquistato il tie-break per 9-7, portando la partita al set decisivo.

Decisivo il break nel quarto game del terzo set

Nel parziale decisivo a fare la differenza è stato l’unico break dell’intero incontro.

Rublev lo ha conquistato nel quarto game del terzo set e da quel momento ha gestito il vantaggio fino al 6-3 finale.

Il russo ha costruito il successo soprattutto con il servizio: 18 ace e nessuna palla break concessa a Pellegrino in tutto il match.

Pellegrino fuori, ma con una prova convincente

Pellegrino non raggiunge Luciano Darderi e Stefano Travaglia, già qualificati per i quarti di finale in programma venerdì 17 luglio, ma lascia Bastad con una prestazione più che positiva.

L’azzurro ha messo in difficoltà Rublev, costringendolo a una partita lunga e nervosa. Dopo il secondo set perso, il russo ha anche sfogato la frustrazione sbattendo la racchetta a terra, prima di ritrovare lucidità nel terzo parziale.

Per Rublev si tratta del primo successo nel circuito dopo circa un mese e mezzo. L’ultima vittoria risaliva agli ottavi di finale del Roland Garros contro Nuno Borges.

ATP Bastad, i risultati di giovedì 16 luglio

Singolare maschile, secondo turno

Rublev b. Pellegrino 7-6(3) 6-7(7) 6-3

Tirante b. Basilashvili 7-5 3-6 6-4