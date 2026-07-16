Europei U18 Rieti, Doualla parte forte: semifinale nei 100 con il terzo tempo

Buon avvio per l’Italia allo stadio Guidobaldi: Doualla e Bonato in semifinale nei 100, avanti anche Paparo e Cappellini. In finale Lazouzi, Corazza, Peroni e Campani.

Prima sessione positiva per l’Italia agli Europei Under 18 di atletica leggera, in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Nella mattinata inaugurale della quinta edizione della rassegna continentale giovanile, sono stati 15 gli azzurri impegnati nei turni eliminatori, con nove qualificati al turno successivo.

Tra i risultati principali spiccano le qualificazioni in semifinale di Kelly Doualla e Gaia Bonato nei 100 metri femminili, di Valerio Paparo e Lorenzo Cappellini nei 100 maschili, oltre agli accessi in finale di Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi, Marta Corazza e Veronica Peroni nel martello e Andrea Campani nell’alto.

Europei U18, Doualla e Bonato in semifinale nei 100

Nei 100 metri femminili entrambe le azzurre hanno superato il turno con accesso diretto alle semifinali.

Kelly Doualla, del Cus Pro Patria Milano, ha chiuso seconda nella propria batteria in 11.46 con vento +1.5, ottenendo il terzo tempo complessivo del turno. L’azzurra, doppia campionessa europea U20 nel 2025, ha mostrato una buona partenza e un’accelerazione efficace, controllando il passaggio in semifinale.

Nella stessa prova avanti anche Gaia Bonato, dell’Atl. Vicentina, terza nella propria batteria in 11.79 con vento +0.1, a sei centesimi dal personale. Le semifinali sono in programma domani alle 18.10, con eventuale finale alle 20.20.

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100 maschili, promossi Paparo e Cappellini

Doppia qualificazione azzurra anche nei 100 metri maschili.

Valerio Paparo, dell’Atl. Roma Acquacetosa, ha conquistato il passaggio diretto in semifinale chiudendo terzo nella prima batteria in 10.73 con vento +0.5.

Promosso anche Lorenzo Cappellini, della Toscana Atletica, quarto nella seconda batteria con il nuovo personale di 10.68 con vento +0.7. Per lui qualificazione con il secondo dei quattro tempi utili per il ripescaggio.

Le semifinali maschili si correranno domani alle 18.35, con eventuale finale alle 20.35.

Martello femminile, Corazza e Peroni in finale

Nel martello femminile arrivano due qualificazioni alla finale per l’Italia.

Marta Corazza, dell’Atletica Malignani Libertas Udine, ha ottenuto 60,96 metri dopo un nullo d’apertura e un secondo lancio da 55,77.

Veronica Peroni, del Cus Pro Patria Milano, ha invece trovato la misura decisiva al terzo tentativo con 60,86, dopo un 57,59 iniziale e un nullo.

Entrambe hanno centrato la finale di domani alle 17.30 con le ultime due misure utili per il ripescaggio. La miglior misura della qualificazione è stata dell’ucraina Milaniia Kokhan con 68,05.

Alto maschile, Campani centra la finale

Andrea Campani sarà in finale nel salto in alto maschile.

L’atleta dell’Atletica Sarzana ha superato 2,05 al terzo tentativo nel gruppo B di qualificazione, garantendosi la presenza nella finale di sabato alle 10.48.

Campani era entrato in gara a 1,90, poi ha superato 1,96 e 2,01 alla seconda prova. Niente finale invece per Daniele Ottaviani, dell’Atletica Gran Sasso Teramo, fermatosi a 1,90 con tre errori a 1,96.

800 metri, Angelini ripescato in semifinale

Negli 800 metri maschili passa il turno Flavio Federico Angelini.

L’azzurro dell’Atletica Levante, al primo anno di categoria, ha chiuso quinto nella terza batteria in 1:52.30 ed è stato ripescato per la semifinale con il quinto tempo complessivo, avendo corso nella batteria più veloce.

Non ce l’ha fatta invece Tommaso Da Riva, della Vittorio Atletica, quinto nella propria batteria in 1:53.92. L’azzurro ha chiuso con il secondo tempo tra gli esclusi, penalizzato da una batteria dal ritmo più lento.

La semifinale degli 800 metri è in programma domani alle 19.

2000 siepi, Lazouzi subito in finale

Yasmine Lazouzi ha centrato la qualificazione alla finale dei 2000 siepi femminili.

L’atleta dell’Atl. Mondovì Acqua San Bernardo, iscritta con il secondo miglior tempo nelle liste europee stagionali, ha gestito la propria batteria e ha chiuso al terzo posto in 6:50.65.

Davanti a lei la belga Léonie Henderieckx in 6:50.41 e la ceca Markéta Radvanová in 6:50.53. La finale è prevista sabato alle 9.45.

Martello maschile, Delcuratolo primo degli esclusi

Nel martello maschile non arriva la qualificazione per gli azzurri.

Michele Delcuratolo, dell’Atl. Sprint Barletta, ha trovato all’ultimo lancio l’unica misura valida dopo due nulli, chiudendo con 65,27. Una misura vicina al personale di 65,61, ma non sufficiente: l’azzurro è tredicesimo nella classifica complessiva, primo dei non finalisti.

Eliminato anche Luca Di Bartolomei, dell’Atletica Malignani Libertas Udine, con 57,40 al primo lancio e due nulli successivi. La miglior misura della qualificazione è stata del greco Petros Kassavitas con 72,96.

Peso femminile, fuori D’Addario e Seganfreddo

Niente finale nel peso femminile per Chiara D’Addario e Vittoria Seganfreddo.

D’Addario, dell’Acsi Futuratletica, ha chiuso con 13,93 come miglior misura, ottenuta al secondo lancio. Seganfreddo, dell’Atl. Vicentina, ha invece fatto segnare 13,47, con due nulli.

L’ultima misura utile per accedere alla finale è stata 14,76. Il miglior risultato delle qualificazioni è arrivato dall’olandese Emma le Blansch con 16,76.

Europei U18 Rieti, diretta tv e streaming

Il programma pomeridiano degli Europei Under 18 di Rieti sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

Questi gli orari della programmazione:

Giovedì: 15.55-20.10

Venerdì: 16.00-20.40

Sabato: 17.00-20.40, con diretta streaming su RaiPlay Sport 1 dalle 15.40

Domenica: 15.55-19.40

Le sessioni mattutine potranno essere seguite in diretta streaming su Eurovision Sport.