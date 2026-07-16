Mondiali Hong Kong 2026, prime partenze verso l’Asia: scattata la trasferta iridata della scherma azzurra

Allenamenti di rifinitura a Shenzhen, dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni

Comincia la trasferta asiatica della scherma azzurra. Oggi le prime partenze destinazione Hong Kong, dove la delegazione italiana affronterà l’85^ edizione dei Campionati del Mondo Assoluti in programma dal 22 al 30 luglio.

RIFINITURE IN ASIA

Sarà Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, la base del team Italia per gli ultimi allenamenti pre-Mondiali, utili ad assorbire il fuso orario e a rifinire la preparazione prima di cominciare gli assalti iridati. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 30 atleti (sei dei quali avranno il ruolo di riserva, una per specialità). Tra i 24 titolari, tutti chiamati al doppio impegno delle prove sia individuali che a squadre, saranno 10 gli azzurri chiamati in pedana già nelle giornate inaugurali dedicate alle qualificazioni. Il calendario delle gare di Hong Kong 2026, infatti, si dipanerà nell’arco di nove giorni, secondo un’ideale suddivisione in tre fasi.

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CHI DOVRÀ QUALIFICARSI

Nel primo trittico di giornate, da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio, si disputeranno i gironi e i tabelloni preliminari che coinvolgeranno tutti gli atleti non appartenenti ai “top 16” del ranking mondiale di ciascuna specialità, che sono invece ammessi di diritto ai tabelloni principali.

Nel dettaglio: mercoledì 22 saranno in pedana il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio; giovedì 23 toccherà alle sciabolatrici Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, e ad Andrea Santarelli nella spada maschile; venerdì 24, con le fiorettiste azzurre tutte già nel gruppo d’élite, andranno a caccia dei pass gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

POI IN PALIO LE MEDAGLIE

Dal quarto giorno in avanti si entrerà nel clou del Mondiale, con l’assegnazione dei titoli individuali. I primi due saranno in palio sabato 25 luglio con il fioretto maschile, che vede ammessi di diritto Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Martini, e con la spada femminile, gara in cui sono già qualificate Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo.

Domenica 26 sarà il turno della sciabola femminile, dove era esentata dai preliminari Michela Battiston, e della spada maschile, che vede già al tabellone principale Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli. Lunedì 27 saliranno in pedana per le medaglie il fioretto femminile, con le azzurre Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, e la sciabola maschile.

Con la stessa sequenza, si arriverà al trittico conclusivo di giornate che sarà dedicato alle gare a squadre. Martedì 28 luglio si disputeranno i Team Event dei fiorettisti e delle spadiste; mercoledì 29 sarà la volta delle prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile. La chiusura della rassegna iridata, giovedì 30 luglio, sarà affidata alle formazioni delle fiorettiste e degli sciabolatori.

OCCHIO AL FUSO ORARIO

A Hong Kong, dove al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone sarà Capo delegazione azzurro l’olimpionico Daniele Garozzo, le lancette dell’orologio sono sei ore “in avanti” rispetto all’Italia: le gare inizieranno al mattino tra le 8.30 e le 9 locali, che quindi corrispondono alle 2.30/3 di notte italiane. In tutte le giornate in cui saranno in palio le medaglie, dunque dal 25 al 30 luglio, fin dal primo turno è prevista la diretta streaming sul canale FIE Fencing TV, mentre per semifinali e finali delle prove individuali, e per gli assalti di finale (prima per il bronzo e poi per l’oro) sarà ricca l’offerta televisiva con diretta in Italia su Rai Sport ed Eurosport 2.

VENUE E UN PO’ DI STORIA

La venue del Mondiale 2026 sarà l’Asia World Expo, una delle più grandi e prestigiose strutture di questa Regione Amministrativa Speciale della Cina. Hong Kong è situata sulla costa meridionale cinese e si sviluppa attorno all’iconico Victoria Harbour, con una popolazione di circa 7,5 milioni di abitanti. Originariamente costituita da un insieme di villaggi di pescatori e saline, divenne una colonia britannica nel 1841 e rappresentò un importante avamposto strategico fino al ritorno alla Cina nel 1997. Crocevia tra Oriente e Occidente, si è trasformata in uno dei più importanti centri finanziari del mondo e in una delle principali porte d’accesso al commercio globale. La storia di Hong Kong si riflette nella sua architettura, caratterizzata da un fitto intreccio di edifici storici di epoca coloniale, templi tradizionali cinesi e da un numero di grattacieli superiore a quello di qualsiasi altra città del pianeta. E ora, per la prima volta, sarà sede di un Campionato del Mondo di scherma, disciplina nella quale raccoglie da diversi anni risultati eccellenti.

MONTEPREMI E QUALCHE “NUMERO”

La FIE ha stanziato un montepremi complessivo superiore a un milione di dollari per questa che sarà l’85^ edizione dei Mondiali. Nata nel 1921 a Parigi con la denominazione di Campionati Internazionali (conservata fino al 1936, anno in cui si svolse a Sanremo), la kermesse iridata è diventata Campionato del Mondo nel 1937, quando si svolse ancora nella capitale francese. Lungo questo percorso l’Italia è riuscita ad affermarsi come il Paese capace di salire più volte sul podio. Il bottino complessivo, infatti, è di 376 medaglie di cui 124 d’oro, 113 d’argento e 139 di bronzo. Un anno fa a Tbilisi arrivarono sei podi (successi delle squadre maschili di fioretto e sciabola, poi i terzi posti del team delle fiorettiste e, a livello individuale, dello sciabolatore Luca Curaoli e di Anna Cristino e Martina Favaretto nel fioretto femminile). La nuova avventura sta per cominciare.

Campionati del Mondo Assoluti 2026 | Hong Kong, 22-30 luglio

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 3), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (19)

Riserva: Giulio Lombardi (30)

Fioretto femminile: Martina Batini (n° ranking 1), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (6)

Riserva: Alice Volpi (16)

Sciabola maschile: Pietro Torre (n° ranking 19), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30), Matteo Neri (31)

Riserva: Leonardo Reale (229)

Sciabola femminile: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36), Claudia Rotili (42)

Riserva: Vittoria Mocci (151)

Spada maschile: Matteo Galassi (n° ranking 3), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14), Andrea Santarelli (68)

Riserva: Gianpaolo Buzzacchino (104)

Spada femminile: Alberta Santuccio (n° ranking 2), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14), Gaia Caforio (53)

Riserva: Lucrezia Paulis (118)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Daniele Garozzo

Segretario Generale: Marco Cannella

Staff tecnico Fioretto: CT Simone Vanni, Alessandro Puccini, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Staff tecnico Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella, Luigi Martilotti (match analyst)

Staff tecnico Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Roberto Cirillo

Medici: Alessandro Pagliaccia, Andreas Luchetti (ritiro pre-Mondiale)

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti, Stefano Vandini

Armieri: Gianluca Farinelli, Michael Pasut

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

PROGRAMMA, AZZURRI E ORARI TV IN ITALIA

Mercoledì 22 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Gaia Caforio)

Giovedì 23 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Andrea Santarelli)

Venerdì 24 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare

Sciabola maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Sabato 25 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport dalle ore 12.00 – Eurosport ore 12.30)

Fioretto maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, EV.* Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, EV.* Gaia Caforio)

Domenica 26 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 12.00)

Sciabola femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Michela Battiston, EV.* Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, EV.* Andrea Santarelli)

Lunedì 27 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 12.00)

Fioretto femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (EV.* Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Martedì 28 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 11.00)

Fioretto maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio)

Mercoledì 29 luglio 2026 (diretta tv: RAI Sport ed Eurosport dalle ore 10.30)

Sciabola femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli)