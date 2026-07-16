Tour de France, Merlier domina un’altra volata: sua la dodicesima tappa

Il belga della Soudal Quick-Step vince la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône davanti a Kooij e Philipsen. Pogacar conserva la maglia gialla.

Tim Merlier si conferma uno dei grandi protagonisti delle volate al Tour de France 2026. Il belga della Soudal Quick-Step ha vinto la dodicesima tappa, la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 km, imponendosi allo sprint dopo aver evitato la maxi-caduta avvenuta a pochi metri dal traguardo.

Per Merlier si tratta della terza volata vincente in questa edizione della Grande Boucle e del sesto successo personale in carriera al Tour.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tour de France, Merlier vince la dodicesima tappa

Il corridore della Soudal Quick-Step ha bruciato ancora una volta i rivali sul traguardo, trovando il tempo giusto per lanciare lo sprint e resistere fino alla linea d’arrivo.

Alle sue spalle secondo posto per l’olandese Olav Kooij, della Decathlon CMA CGM Team, ancora protagonista con un ottimo piazzamento.

Terzo posto per Jasper Philipsen, della Alpecin-Premier Tech, che completa il podio di giornata.

Pogacar conserva la maglia gialla

Giornata senza scossoni per Tadej Pogacar.

Il corridore della UAE Emirates ha difeso senza problemi la maglia gialla, in una tappa che sulla carta era destinata ai velocisti e che non ha cambiato gli equilibri principali della classifica generale.

Fughe annullate prima dello sprint

Anche nella dodicesima tappa il gruppo ha controllato e annullato i tentativi di fuga.

Tra i protagonisti dell’azione iniziale c’erano Damiano Caruso della Bahrain Victorious, Baptiste Veistroffer della Lotto Intermarché, Ewen Costiou della Groupama e Matteo Vercher della TotalEnergies.

Successivamente ci sono stati altri tentativi, con Filippo Ganna della Netcompany INEOS tra i corridori che hanno provato a muoversi prima della volata finale.

Merlier: “Vincere davanti a mio figlio è speciale”

Dopo il traguardo, Merlier ha dedicato un pensiero alla famiglia presente all’arrivo.

“Il fatto di avere mio figlio qui è stata una motivazione in più per vincere questa tappa. Provo sempre a vincere anche per la mia famiglia, è speciale averli qui oggi”, ha dichiarato il corridore della Soudal Quick-Step.

“Non è facile vincere al Tour e il fatto che oggi sia capitato davanti a loro è davvero incredibile. Ho avuto qualche problema con la mia radio che era rotta e non sapevo cosa mi dicesse Stuyven, ma alla fine è andato tutto bene. È stata una bella giornata”, ha aggiunto Merlier.

Domani la tredicesima tappa

Il Tour de France 2026 proseguirà domani con la tredicesima frazione.

In programma la Dole-Belfort di 205,8 km, nuova occasione per movimentare la corsa dopo la volata di Chalon-sur-Saône.

L’ordine di arrivo della dodicesima tappa

1. Tim Merlier – Belgio – Soudal Quick-Step – 3h58’53”

2. Olav Kooij – Paesi Bassi – Decathlon CMA CGM Team – s.t.

3. Jasper Philipsen – Belgio – Alpecin-Premier Tech – s.t.

4. Biniam Girmay – Eritrea – s.t.

5. Milan Fretin – Belgio – s.t.

6. Antony Turgis – Francia – s.t.

7. Max Kanter – Germania – s.t.

8. Clement Russo – Francia – s.t.

9. Mads Pedersen – Danimarca – s.t.

10. Huub Artz – Paesi Bassi – s.t.