Coppa del Mondo ISSF in Cina: finali in diretta su Tiro a Volo TV

Gli azzurri di Skeet e Trap saranno impegnati a Hangzhou per la quarta e ultima prova di Coppa del Mondo ISSF. Tutte le finali saranno trasmesse su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il tiro sportivo internazionale si sposta in Cina per la quarta e ultima Coppa del Mondo ISSF di Tiro a Volo e Tiro a Segno. Dopo la tappa di Lonato del Garda, gli azzurri sono attesi a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, dove le gare si svolgeranno al Fuyang Yinhu Sports Centre.

L’evento vedrà al via 684 iscritti in rappresentanza di 58 Paesi. Per l’Italia saranno impegnate le squadre di Skeet e Trap. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Coppa del Mondo ISSF, azzurri in Cina

I primi a partire sono gli specialisti dello Skeet del direttore tecnico Luigi Lodde, in viaggio oggi verso la Cina.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 21 luglio con gli allenamenti ufficiali. La gara di Skeet si svolgerà poi mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con 75 piattelli nella prima giornata e 50 piattelli più finali nella seconda.

Il 21 luglio arriverà a Hangzhou anche la squadra azzurra di Fossa Olimpica del direttore tecnico Marco Conti, in questa occasione accompagnata dal tecnico federale Fabrizio Satolli.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Skeet, gli azzurri convocati

Per lo Skeet maschile gareggeranno Tammaro Cassandro, dei Carabinieri, di Caserta; Nicolò Sodi, dell’Aeronautica, di Arezzo; e Marco Coco, delle Fiamme Oro, di Ardea.

Al femminile saranno in pedana Giada Longhi, delle Fiamme Oro, di Longone Sabino; Martina Maruzzo, dell’Esercito, di Nanto; e Simona Scocchetti, dell’Esercito, di Tarquinia.

Direttore tecnico: Luigi Agostino Lodde.

Trap, la squadra azzurra

La squadra azzurra di Trap sarà in pedana da sabato 25 luglio per gli allenamenti ufficiali.

Tra gli uomini gareggeranno Mauro De Filippis, delle Fiamme Oro, di Taranto; Massimo Fabbrizi, dei Carabinieri, di Monteprandone; e Giovanni Pellielo, delle Fiamme Azzurre, di Vercelli.

Al femminile spazio ad Alessia Iezzi, dei Carabinieri, di Manoppello; Erica Sessa, delle Fiamme Oro, di Cava de’ Tirreni; e Martina Grioni, dei Carabinieri, di Garlasco.

Tecnico federale: Fabrizio Satolli.

Finali in diretta su Tiro a Volo TV

Le finali della Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Un appuntamento importante per seguire gli azzurri impegnati nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, tra Skeet, Trap e Trap Mixed Team.

Il programma della Coppa del Mondo ISSF

Martedì 21 luglio

Allenamenti ufficiali Skeet

Mercoledì 22 luglio

Gara Skeet maschile e femminile, 75 piattelli

Giovedì 23 luglio

Gara Skeet maschile e femminile, 50 piattelli

Ore 10.15: Finale Skeet femminile, diretta su Tiro a Volo TV

Ore 11.45: Finale Skeet maschile, diretta su Tiro a Volo TV

Venerdì 24 luglio

Allenamenti liberi Trap

Sabato 25 luglio

Allenamenti ufficiali Trap

Domenica 26 luglio

Gara Trap maschile e femminile, 75 piattelli

Lunedì 27 luglio

Gara Trap maschile e femminile, 50 piattelli

Ore 10.15: Finale Trap femminile, diretta su Tiro a Volo TV

Ore 11.45: Finale Trap maschile, diretta su Tiro a Volo TV

Martedì 28 luglio

Gara Trap Mixed Team

Ore 10.15: Medal Matches Mixed Team Trap, diretta su Tiro a Volo TV

Cerimonia di chiusura