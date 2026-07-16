Giro Valle d’Aosta, Henrique Bravo vince la cronoscalata inaugurale: rivivi le emozioni su Sportface TV

In diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV, il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team si impone nella Passy-Passy Plaine-Joux davanti a Max Bock e Mateo Ramírez. Miglior italiano Alessandro Cattani, 14°.

Il Giro della Valle d’Aosta 2026 si apre nel segno di Henrique Bravo. Il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team ha vinto la cronoscalata inaugurale Passy-Passy Plaine-Joux, 10,5 chilometri di ascesa che hanno subito acceso la 62ª edizione della corsa Under 23.

Bravo, terzo all’ultimo Giro Next Gen, ha chiuso la prova con il tempo di 26’25”, conquistando la tappa e la prima maglia di leader della classifica generale.

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Giro Valle d’Aosta, Bravo subito protagonista

Il portacolori della Soudal Quick-Step Devo Team ha costruito il successo con una prestazione di grande potenza e gestione dello sforzo.

Il margine sul secondo classificato è stato minimo ma decisivo: il tedesco Max Bock, della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, ha chiuso a un solo secondo dal vincitore.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato Mateo Ramírez, della UAE Team Emirates Gen Z, staccato di 28”.

Sesto successo stagionale per il brasiliano

Per Henrique Bravo si tratta del sesto successo stagionale.

Il brasiliano conferma così il suo ottimo momento e si candida subito a un ruolo da protagonista anche nella classifica generale del Giro della Valle d’Aosta.

Alle sue spalle, oltre a Bock e Ramírez, hanno completato la top five Finn O’Brien della Development Team Picnic PostNL, quarto a 53”, e Ugo Fabries della UAE Team Emirates Gen Z, quinto a 56”.

Cattani miglior italiano

Il miglior italiano nella cronoscalata inaugurale è stato Alessandro Cattani.

Il corridore del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone ha chiuso al 14° posto, con un ritardo di 1’48” da Bravo.

Tra gli italiani in evidenza anche Cristian Remelli, 15° a 1’51” con la General Store-Essegibi-F.lli Curia.

Ordine d’arrivo della prima tappa

1. Henrique Bravo – Soudal Quick-Step Devo Team – 26’25”

2. Max Bock – Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies – +1”

3. Mateo Ramírez – UAE Team Emirates Gen Z – +28”

4. Finn O’Brien – Development Team Picnic PostNL – +53”

5. Ugo Fabries – UAE Team Emirates Gen Z – +56”

6. Kevin Estupiñán – U.C. Monaco – +1’03”

7. Niels Driesen – Lotto-Groupe Wanty – +1’08”

8. Adam Howell – Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme – +1’12”

9. Kevin Biehl – General Store-Essegibi-F.lli Curia – +1’13”

10. Jan Hernandez-Reilhé – Caja Rural-Alea – +1’16”

11. Wouter Toussaint – Lotto-Groupe Wanty – +1’20”

12. Adam Rafferty – Hagens Berman Jayco – +1’27”

13. Duarte Marivoet – Lotto-Groupe Wanty – +1’37”

14. Alessandro Cattani – Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone – +1’48”

15. Cristian Remelli – General Store-Essegibi-F.lli Curia – +1’51”

16. Ryan Gal – Metec-SOLARWATT p/b Mantel – +1’52”

17. Milan Donie – Lotto-Groupe Wanty – +1’52”

18. Matthew Peace – Development Team Picnic PostNL – +1’53”

19. Liam O’Brien – Lidl-Trek Future Racing – +1’53”

20. Huw Buck Jones – Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme – +2’06”

Bravo primo leader del Giro della Valle d’Aosta

La cronoscalata di Passy ha subito definito i primi rapporti di forza della corsa, con Bravo in maglia di leader e diversi attesi protagonisti già nelle posizioni alte della classifica.

La 62ª edizione del Giro della Valle d’Aosta è partita quindi con una prova breve ma selettiva, capace di creare i primi distacchi e di mettere in evidenza alcuni dei migliori talenti del panorama Under 23 internazionale.

Le emozioni su Sportface TV

Tutte le emozioni della prima tappa del Giro di Valle d’Aosta, come delle prossime, sono state trasmesse in diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere la corsa al seguente LINK.