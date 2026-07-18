Ascoli Boxing Night, Seghetti conquista l’EBU Silver: Obaid resta campione italiano dei Mosca

Grande serata di pugilato in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Seghetti batte Numanovic per TKO al 7° round, Obaid supera De Montis ai punti e conserva il titolo tricolore.

Piazza del Popolo di Ascoli Piceno ha ospitato una grande serata di boxe con l’Ascoli Boxing Night, evento organizzato dal Team Magnesi – A&B Events e trasmesso in diretta su RaiSport.

Il clou della riunione pugilistica è stato rappresentato da due match titolati: il titolo EBU Silver dei pesi Mediomassimi tra Eros Seghetti ed Enid Numanovic e il titolo italiano dei pesi Mosca tra Ahmed Obaid e Marco De Montis.

Ascoli Boxing Night, Seghetti campione EBU Silver

Eros Seghetti si è laureato campione EBU Silver dei pesi Mediomassimi.

Il pugile italiano ha superato il bosniaco Enid Numanovic per TKO all’inizio del settimo round, chiudendo il match con una prestazione di grande sostanza davanti al pubblico di Ascoli Piceno.

Una vittoria pesante, che consegna a Seghetti una cintura importante e rafforza il suo percorso nella categoria.

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Obaid si conferma campione italiano dei Mosca

Nell’altro incontro titolato della serata, Ahmed Obaid ha difeso con successo il titolo italiano dei pesi Mosca.

Il campione tricolore ha battuto Marco De Montis per verdetto unanime, confermandosi sul trono nazionale della categoria.

Un successo netto ai punti, arrivato al termine di un match gestito con lucidità e continuità.

Grande boxe in Piazza del Popolo

L’Ascoli Boxing Night ha trasformato Piazza del Popolo in un suggestivo ringside a cielo aperto.

La riunione, trasmessa in diretta su RaiSport a partire dalle ore 22, ha riportato il grande pugilato al centro della scena con due cinture in palio e una cornice di pubblico importante.

Per il Team Magnesi – A&B Events, una serata chiusa con due verdetti di rilievo: Seghetti nuovo campione EBU Silver e Obaid ancora campione italiano.