Scherma paralimpica, Europei Cardiff 2026: ufficializzata la delegazione azzurra

Dal 6 all’11 ottobre in Galles saranno 14 gli atleti convocati, più due autorizzati. In programma anche le nuove prove Mixed Team, già con vista sulle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

È stata ufficializzata la delegazione italiana che prenderà parte ai Campionati Europei Paralimpici di scherma 2026, in programma a Cardiff dal 6 all’11 ottobre.

Mentre si avvicina il Mondiale di scherma olimpica di Hong Kong, al via mercoledì 22 luglio, l’Italia della scherma in carrozzina guarda già all’appuntamento continentale in Galles, tappa importante anche nel percorso verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

Europei Paralimpici Cardiff 2026, gli azzurri convocati

I commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada hanno convocato 14 atleti, ai quali si aggiungeranno due autorizzati.

Al femminile vestiranno la maglia azzurra Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero e la capitana Loredana Trigilia.

Nel settore maschile spazio ad Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo ed Emanuele Lambertini. A loro si uniranno gli autorizzati Davide Costi e Salvatore De Falco.

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Mixed Team, novità con vista su Los Angeles 2028

L’Europeo di Cardiff assegnerà per la prima volta anche i titoli delle nuove competizioni Mixed Team.

Oltre alle prove individuali e alle tradizionali gare a squadre di sciabola maschile e femminile, l’Italia sarà infatti impegnata anche nella nuova staffetta mista con formazioni composte da due uomini e due donne nel fioretto e nella spada.

Una formula particolarmente significativa, perché queste due specialità sono già state inserite nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Proprio da Cardiff comincerà quindi anche il percorso di qualificazione paralimpica.

Staff tecnico e spedizione italiana

Con i CT Paroli, Stella e Tarantini, guideranno gli azzurri allo Sport Wales National Centre i tecnici Andrea Baldini per il fioretto, Giuseppe Costanzo per la sciabola e Daniele Pantoni per la spada.

La preparazione atletica sarà affidata a Tommaso Chiappelli e Daniele Mai. Il capo delegazione sarà il segretario generale Marco Cannella.

La spedizione sarà completata dal medico Nicolò Piacentini, dalla fisioterapista Giulia Talluri, dall’armiere Antonio Di Biase e dall’addetta alla logistica Guya Standoli. Gli arbitri in quota FIS saranno Alessandro Lispi e Rossella Salaris.

Il calendario degli Europei Paralimpici

Il debutto dell’Italia è fissato per il 6 ottobre con le gare Mixed Team di spada e fioretto.

Il 7 ottobre spazio alle prove individuali di fiorettiste e spadisti. Dopo la pausa dell’8 ottobre, giornata in cui l’Italia non parteciperà alle competizioni non inserite nel programma dei Giochi Paralimpici 2028, il calendario riprenderà il 9 ottobre con spada femminile e sciabola maschile.

Il 10 ottobre toccherà a fiorettisti e sciabolatrici, mentre l’11 ottobre il programma si chiuderà con le gare a squadre tradizionali di sciabola femminile e maschile, entrambe presenti nel programma paralimpico di Los Angeles.

Tre collegiali prima di Cardiff

In vista dell’appuntamento gallese, la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina proseguirà il percorso di preparazione.

Dopo il ritiro svolto nelle ultime settimane a Lamezia Terme, sono previsti tre nuovi allenamenti collegiali: il primo dal 24 al 30 agosto a San Giovanni Rotondo, gli altri due nel mese di settembre a Roma.

Europei Paralimpici 2026, la delegazione italiana

Atlete azzurre

Sofia Brunati, categoria B

Julia Markowska, categoria B

Andreea Mogos, categoria B

Sofia Garnero, categoria A

Loredana Trigilia, categoria A

Atleti azzurri

Amelio Castro Grueso, categoria B

Michele Massa, categoria B

Mattia Galvagno, categoria A

Gianmarco Paolucci, categoria B

Edoardo Giordan, categoria A

Luca Platania, categoria A

Andrea Jacquier, categoria B

Leonardo Rigo, categoria C

Emanuele Lambertini, categoria A

Davide Costi, categoria B, autorizzato

Salvatore De Falco, categoria B, autorizzato

Capo delegazione

Marco Cannella

Responsabili d’arma

Alessandro Paroli, fioretto

Antongiulio Stella, sciabola

Michele Tarantini, spada

Staff tecnico

Andrea Baldini, fioretto

Giuseppe Costanzo, sciabola

Daniele Pantoni, spada

Preparatori atletici

Tommaso Chiappelli

Daniele Mai

Medico

Nicolò Piacentini

Fisioterapista

Giulia Talluri

Tecnico delle armi

Antonio Di Biase

Addetta alla logistica

Guya Standoli

Arbitri

Alessandro Lispi

Rossella Salaris

Il programma gare di Cardiff 2026

6 ottobre

Spada Mixed Team, inizio ore 8.30, Team Italia

Fioretto Mixed Team, inizio ore 13.30, Team Italia

7 ottobre

Fioretto femminile categoria B individuale, ore 8.30: Mogos

Spada maschile categoria A individuale, ore 8.30: Giordan, Lambertini, Platania

Fioretto femminile categoria A individuale, ore 13.30: Garnero, Trigilia

Spada maschile categoria B individuale, ore 13.30: Castro, Jacquier, Massa, Costi, De Falco

Spada maschile categoria C individuale, ore 13.30: Rigo

9 ottobre

Spada femminile categoria B individuale, ore 8.30: Brunati, Markowska

Sciabola maschile categoria A individuale, ore 8.30: Giordan, Galvagno

Spada femminile categoria A individuale, ore 13.30: Garnero

Sciabola maschile categoria B individuale, ore 13.30: Castro, Jacquier, Paolucci, Costi, De Falco

10 ottobre

Fioretto maschile categoria A individuale, ore 8.30: Galvagno, Lambertini, Platania

Sciabola femminile categoria B individuale, ore 8.30: Brunati, Markowska, Mogos

Fioretto maschile categoria B individuale, ore 13.30: Massa, Paolucci

Fioretto maschile categoria C individuale, ore 13.30: Rigo

Sciabola femminile categoria A individuale, ore 13.30: Trigilia

11 ottobre

Sciabola femminile a squadre, ore 8.30, Team Italia

Sciabola maschile a squadre, ore 13.30, Team Italia