Scherma paralimpica, Europei Cardiff 2026: ufficializzata la delegazione azzurra

Dal 6 all’11 ottobre in Galles saranno 14 gli atleti convocati, più due autorizzati. In programma anche le nuove prove Mixed Team, già con vista sulle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.
È stata ufficializzata la delegazione italiana che prenderà parte ai Campionati Europei Paralimpici di scherma 2026, in programma a Cardiff dal 6 all’11 ottobre.
Mentre si avvicina il Mondiale di scherma olimpica di Hong Kong, al via mercoledì 22 luglio, l’Italia della scherma in carrozzina guarda già all’appuntamento continentale in Galles, tappa importante anche nel percorso verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.
Europei Paralimpici Cardiff 2026, gli azzurri convocati
I commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada hanno convocato 14 atleti, ai quali si aggiungeranno due autorizzati.
Al femminile vestiranno la maglia azzurra Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero e la capitana Loredana Trigilia.
Nel settore maschile spazio ad Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo ed Emanuele Lambertini. A loro si uniranno gli autorizzati Davide Costi e Salvatore De Falco.
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Mixed Team, novità con vista su Los Angeles 2028
L’Europeo di Cardiff assegnerà per la prima volta anche i titoli delle nuove competizioni Mixed Team.
Oltre alle prove individuali e alle tradizionali gare a squadre di sciabola maschile e femminile, l’Italia sarà infatti impegnata anche nella nuova staffetta mista con formazioni composte da due uomini e due donne nel fioretto e nella spada.
Una formula particolarmente significativa, perché queste due specialità sono già state inserite nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Proprio da Cardiff comincerà quindi anche il percorso di qualificazione paralimpica.
Staff tecnico e spedizione italiana
Con i CT Paroli, Stella e Tarantini, guideranno gli azzurri allo Sport Wales National Centre i tecnici Andrea Baldini per il fioretto, Giuseppe Costanzo per la sciabola e Daniele Pantoni per la spada.
La preparazione atletica sarà affidata a Tommaso Chiappelli e Daniele Mai. Il capo delegazione sarà il segretario generale Marco Cannella.
La spedizione sarà completata dal medico Nicolò Piacentini, dalla fisioterapista Giulia Talluri, dall’armiere Antonio Di Biase e dall’addetta alla logistica Guya Standoli. Gli arbitri in quota FIS saranno Alessandro Lispi e Rossella Salaris.
Il calendario degli Europei Paralimpici
Il debutto dell’Italia è fissato per il 6 ottobre con le gare Mixed Team di spada e fioretto.
Il 7 ottobre spazio alle prove individuali di fiorettiste e spadisti. Dopo la pausa dell’8 ottobre, giornata in cui l’Italia non parteciperà alle competizioni non inserite nel programma dei Giochi Paralimpici 2028, il calendario riprenderà il 9 ottobre con spada femminile e sciabola maschile.
Il 10 ottobre toccherà a fiorettisti e sciabolatrici, mentre l’11 ottobre il programma si chiuderà con le gare a squadre tradizionali di sciabola femminile e maschile, entrambe presenti nel programma paralimpico di Los Angeles.
Tre collegiali prima di Cardiff
In vista dell’appuntamento gallese, la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina proseguirà il percorso di preparazione.
Dopo il ritiro svolto nelle ultime settimane a Lamezia Terme, sono previsti tre nuovi allenamenti collegiali: il primo dal 24 al 30 agosto a San Giovanni Rotondo, gli altri due nel mese di settembre a Roma.
Europei Paralimpici 2026, la delegazione italiana
Atlete azzurre
Sofia Brunati, categoria B
Julia Markowska, categoria B
Andreea Mogos, categoria B
Sofia Garnero, categoria A
Loredana Trigilia, categoria A
Atleti azzurri
Amelio Castro Grueso, categoria B
Michele Massa, categoria B
Mattia Galvagno, categoria A
Gianmarco Paolucci, categoria B
Edoardo Giordan, categoria A
Luca Platania, categoria A
Andrea Jacquier, categoria B
Leonardo Rigo, categoria C
Emanuele Lambertini, categoria A
Davide Costi, categoria B, autorizzato
Salvatore De Falco, categoria B, autorizzato
Capo delegazione
Marco Cannella
Responsabili d’arma
Alessandro Paroli, fioretto
Antongiulio Stella, sciabola
Michele Tarantini, spada
Staff tecnico
Andrea Baldini, fioretto
Giuseppe Costanzo, sciabola
Daniele Pantoni, spada
Preparatori atletici
Tommaso Chiappelli
Daniele Mai
Medico
Nicolò Piacentini
Fisioterapista
Giulia Talluri
Tecnico delle armi
Antonio Di Biase
Addetta alla logistica
Guya Standoli
Arbitri
Alessandro Lispi
Rossella Salaris
Il programma gare di Cardiff 2026
6 ottobre
Spada Mixed Team, inizio ore 8.30, Team Italia
Fioretto Mixed Team, inizio ore 13.30, Team Italia
7 ottobre
Fioretto femminile categoria B individuale, ore 8.30: Mogos
Spada maschile categoria A individuale, ore 8.30: Giordan, Lambertini, Platania
Fioretto femminile categoria A individuale, ore 13.30: Garnero, Trigilia
Spada maschile categoria B individuale, ore 13.30: Castro, Jacquier, Massa, Costi, De Falco
Spada maschile categoria C individuale, ore 13.30: Rigo
9 ottobre
Spada femminile categoria B individuale, ore 8.30: Brunati, Markowska
Sciabola maschile categoria A individuale, ore 8.30: Giordan, Galvagno
Spada femminile categoria A individuale, ore 13.30: Garnero
Sciabola maschile categoria B individuale, ore 13.30: Castro, Jacquier, Paolucci, Costi, De Falco
10 ottobre
Fioretto maschile categoria A individuale, ore 8.30: Galvagno, Lambertini, Platania
Sciabola femminile categoria B individuale, ore 8.30: Brunati, Markowska, Mogos
Fioretto maschile categoria B individuale, ore 13.30: Massa, Paolucci
Fioretto maschile categoria C individuale, ore 13.30: Rigo
Sciabola femminile categoria A individuale, ore 13.30: Trigilia
11 ottobre
Sciabola femminile a squadre, ore 8.30, Team Italia
Sciabola maschile a squadre, ore 13.30, Team Italia