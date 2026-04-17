Atp Barcellona, non è il vero Musetti: eliminato ai quarti da Fils

Non è un periodo fortunato per Lorenzo Musetti, che viene eliminato ai quarti di finale dall’ATP Barcellona: va avanti Fils

Il Lorenzo Musetti del 2025 non c’è più, almeno non per il momento. L’azzurro è come se fosse entrato in un black-out mentale e fisico che non gli permette più di ottenere i risultati sperati. L’italiano è passato dall’essere il numero 5 al mondo a poter diventare il numero 3.

Ma dopo il forfait contro Novak Djokovic agli Australian Open e l’infortunio, è come se la sua luce si fosse spenta. Dopo lo stop forzato, non è più lo stesso e l’ha dimostrato anche oggi contro Arthur Fils, un avversario scomodo e potente, ma che oggi ha vinto troppo agevolmente a Barcellona.

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Musetti aveva dichiarato negli scorsi giorni di essere tornato al top fisicamente, ma oggi abbiamo visto un tennista che ha compiuto ancora troppi errori e ha dovuto arrendersi dopo poco più di un’ora di gioco.

Musetti male contro Fils: ora si guarda al futuro

Fils è passato con il punteggio 6-3 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco. Domani si rivedrà in semifinale, ma è chiaro che lì poteva e doveva esserci Musetti per risollevare la sua stagione.

Ma non tutto è perduto per l’azzurro. Bisogna ritrovare il servizio e la mentalità giusta nei prossimi appuntamenti sulla terra rossa. È chiaro che il mirino è puntato su Roma e poi sul Roland Garros, lì dove la sua stagione potrebbe prendere tutta un’altra piega.