ATP Amburgo, delusione Darderi: De Minaur domina e lo elimina

Luciano Darderi è stato eliminato da Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP di Amburgo: non c’è mai stata storia, punteggio pesante

È andata in scena una serata storta ad Amburgo per il tennis azzurro. Nei quarti dell’ATP 500, Luciano Darderi si arrende ad Alex De Minaur con un perentorio 6-0, 6-3, in una serata in cui l’italo-argentino non trova mai la bussola, se non per una breve reazione finale.

L’australiano, reduce dalla sofferta vittoria su Davidovich Fokina e da una Roma terribile, parte con il piede giusto: aggressivo, preciso, implacabile nel punire ogni esitazione. Darderi, al primo confronto diretto con il numero dieci mondiale, accusa il colpo: 27 errori non forzati, nervosismo crescente e lamentele continue.

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Di sicuro, non ha aiutato il terreno di gioco. Il primo set è un vero e proprio dominio: De Minaur chiude in 45 minuti, sfruttando un terzo game infinito da 15 minuti in cui Darderi spreca energie preziose. Nella seconda frazione, l’azzurro prova a reagire: sul 5-1 e 30-0, sembra riaprire la partita con un break e un game combattutissimo. Ma è un fuoco di paglia.

De Minaur è in semifinale: Darderi ko dopo una grande Roma

Per Darderi, la semifinale in ATP 500 ancora un miraggio: resta 1-6 il bilancio contro i top 10, con l’unico acuto contro Zverev a Roma. De Minaur, invece, vola e reagisce al periodo negativo, dove affronterà il vincitore tra Kovacevic e Buse.

Il giro di qualificazione per le Finals prosegue: l’australiano consolida la sua corsa, mentre l’azzurro dovrà rapidamente resettare in vista del Roland Garros. Ed era una grande occasione per portarsi avanti.