Karate, super Italia agli Europei: altre tre finali per l’oro!

A Francoforte splende una magnifica Italia, che conquista altre tre finali per l’oro: cosa è successo oggi in Germania

Francoforte è sempre più azzurra. La seconda giornata dei Campionati Europei di Karate 2026 regala un’altra pagina gloriosa alla spedizione italiana: dopo le quattro finali conquistate all’esordio, gli azzurri bissano il bottino con altre tre gare per l’oro e due per il bronzo. Un dominio tecnico e mentale che proietta l’Italia nell’olimpo continentale della disciplina.

Le ragazze – grandi protagoniste – (Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo, Elena Roversi) travolgono la Turchia (7-0) e regolano la Spagna (5-2), volando in finale contro il Portogallo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I ragazzi (Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Alessandro Iodice) sono una macchina perfetta: 6-1 al Portogallo, 7-0 ad Azerbaigian e Germania, e la finale contro la Turchia diventa il palcoscenico per puntare al titolo.

Maresca impeccabile verso la finale nei 67 kg: Italia in grande spolvero

Nel kumite, brilla Luca Maresca nei 67 kg. Il portacolori azzurro macina avversari: 8-0 al bulgaro Aprilov, 6-3 al moldavo Capmoale, 8-6 all’azero Hajizada e vittoria in semifinale sul greco Georgios Baliotis. Sabato la sfida decisiva per l’oro contro il francese Younesse Salmi.

Arrivano anche due bronzi di prestigio: Erminia Perfetto (50 kg) e Viola Lallo (55 kg) si giocano il terzo gradino del podio, confermando la profondità del vivaio femminile.

Un bottino straordinario che certifica la crescita esponenziale del karate italiano. La spedizione in Germania punta sempre più in alto. Con cinque finali nel mirino, l’Italia non sogna più: prepara le medaglie. Francoforte è la vetrina perfetta verso i grandi appuntamenti internazionali. L’azzurro, nel karate, è già colore vincente.