Il grande ritorno di Irma Testa dopo due anni: ora punta le Olimpiadi 2028

La lunga assenza di Irma Testa è stato un dolore per tutti gli appassionati di boxe. Ora, però, la campionessa fa sul serio e punta alle Olimpiadi

Ci sono storie d’amore che non finiscono mai, esattamente come quella tra Irma Testa e la boxe. Dopo ventidue mesi di silenzio, la regina del pugilato italiano torna a far parlare di sé. La campionessa campana, classe 1997, riappare sul ring dilettantistico al Belgrade Winner, storico torneo serbo giunto alla 68esima edizione.

Un rientro calibrato, intelligente, che premia il talento e la strategia di chi non ha mai abbassato la guardia. La “Farfalla” supera la turca Esma Nur Lok con verdetto split (3-2), poi domina la montenegrina Bojana Gojkovic con un perentorio 5-0.

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In finale, l’ostacolo si fa duro: la padrona di casa Natalia Shadrina impone la propria legge con un 5-0 che non ammette repliche. Secondo posto, ma con il morale alto.

Il podio di Irma Testa a Belgrado dà grande fiducia per il futuro

Testa non combatteva dal 30 luglio 2024, quando ai Giochi di Parigi fu eliminata ai sedicesimi dalla cinese Xu Zichun con un discusso 3-2.

Dopo quel verdetto, il ritiro dall’agonismo per tutto il 2025. Oggi, a 28 anni, la detentrice del titolo mondiale 2023 e del bronzo olimpico di Tokyo riparte da Belgrado con un obiettivo chiaro: la qualificazione a Los Angeles 2028.

Non è solo un podio, è una dichiarazione d’intenti. La boxe femminile italiana ritrova la sua ambasciatrice più carismatica. La strada è lunga, ma Irma ha già ripreso il volo.