Giro d’Italia 2026, vince Segaert: Eulalio resta maglia Rosa, la tappa di oggi

La dodicesima tappa del Giro d’Italia è stata ancora una volta avvincente e ricca di sorprese: stavolta festeggia Segaert
Novi Ligure scrive una pagina inedita al Giro d’Italia 2026. La dodicesima tappa, apparentemente disegnata per i velocisti, regala invece un trionfo a sorpresa: Alec Segaert, 23 anni, belga della Bahrain-Victorious, vince con uno scatto pazzesco, firmando il successo più prestigioso della sua giovane carriera.
La frazione si accende subito: in cinque per la fuga tentano di staccare tutti, ma il gruppo, guidato con ferocia dalla Movistar, non concede spazi. L’obiettivo è chiaro: selezionare sui GPM di Colle Giovo e Bric Berton, staccando gli sprinter puri.
Jonathan Milan e Paul Magnier, infatti, cedono il passo sotto il ritmo infernale. La Maglia Ciclamino tenta un inseguimento disperato, ma invano. A sette chilometri dall’arrivo, Giulio Ciccone prova l’assalto, seguito da Igor Arrieta: la EF Education – EasyPost controlla, ma è un’azione più fulminea a decidere la gara.
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A tre chilometri dal traguardo, Segaert sferra una progressione devastante in pianura: il gruppo, spiazzato, non reagisce in tempo. Il belga vola verso la vittoria, mentre alle sue spalle Toon Aerts regola la volata del drappello dei migliori, precedendo Thomas Silva. Nono Edoardo Zambanini, compagno di squadra del vincitore.
Segaert festeggia, ma anche Eulalio può essere contento
Afonso Eulálio, già Maglia Rosa, si assicura sei preziosi secondi di abbuono al Red Bull KM, consolidando il primato. Una tappa intelligente, combattuta, che premia la lettura tattica e la potenza esplosiva.
La Bahrain-Victorious, quindi, festeggia doppio: vittoria di tappa e leadership generale. Il Giro cambia volto: la strategia domina ancora sulla velocità. Segaert entra di diritto nell’olimpo delle giovani promesse del ciclismo mondiale, mentre la corsa rosa si prepara a nuove, affascinanti battaglie. La strada verso il traguardo finale si fa sempre più interessante.