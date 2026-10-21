NBA, Philadelphia rovina la festa dei Knicks: Detroit rimonta Boston, Oklahoma City supera San Antonio

I 76ers vincono 106-100 al Madison Square Garden nella serata della ring ceremony di New York. I Pistons recuperano 22 punti e battono i Celtics 121-113, mentre Oklahoma City supera San Antonio 116-104.

L’NBA riparte con tre sfide di alto livello e non mancano subito risultati pesanti. Philadelphia passa al Madison Square Garden e rovina la ring ceremony dei New York Knicks, Detroit completa una rimonta da 22 punti contro Boston e Oklahoma City supera San Antonio nel confronto tra due delle principali squadre della Western Conference.

Philadelphia passa al Madison Square Garden

I 76ers battono i Knicks 106-100 nel season opener, trascinati da un quintetto profondamente rinnovato con gli innesti di LeBron James e Jaylen Brown accanto a Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Il miglior realizzatore di Philadelphia è Maxey con 28 punti, mentre Brown chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Minutaggio gestito per Embiid e James: il primo termina con 13 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, il secondo con 14 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

A New York non bastano i 21 punti di Jalen Brunson e la doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. I Knicks iniziano così la nuova stagione con una sconfitta davanti al proprio pubblico.

Detroit rimonta 22 punti e piega Boston

Partenza spettacolare anche per Detroit. I Pistons finiscono sotto di 22 punti in casa contro Boston, ma cambiano completamente la partita nell’ultimo quarto e si impongono 121-113.

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Ai Celtics non basta un debutto da 38 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di Paul George.

Per Detroit arrivano 22 punti a testa da Jalen Duren e Cade Cunningham, mentre Duncan Robinson ne aggiunge 21 con un 5/9 dalla lunga distanza. Doppia doppia anche per Ausar Thompson, autore di 11 punti e 11 rimbalzi.

Boston paga invece la serata difficile al tiro di Jayson Tatum, che chiude con 13 punti e 11 assist ma con 6 canestri su 23 tentativi dal campo, pari al 26%.

Derrick White e Payton Pritchard realizzano 17 punti a testa, ma i loro 34 complessivi non bastano alla squadra di Joe Mazzulla per evitare la rimonta dei Pistons.

Oklahoma City batte San Antonio

Nella Western Conference, Oklahoma City supera San Antonio 116-104.

Shai Gilgeous-Alexander riparte con una prestazione da 32 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, mentre dalla panchina arriva il contributo decisivo di Jared McCain, autore di 20 punti.

Per gli Spurs il migliore è Stephon Castle con 24 punti. Serata complicata invece per Victor Wembanyama, che chiude con 12 punti e 13 rimbalzi ma con appena 1/13 dal campo.

Philadelphia, Detroit e Oklahoma City iniziano così la nuova stagione con una vittoria, al termine di una serata che ha già regalato rimonte, prestazioni individuali di rilievo e risultati pesanti.