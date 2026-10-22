ATP Almaty, Bellucci si arrende ad Atmane dopo tre tie-break

Il 25enne azzurro cede al francese dopo quasi due ore e 50 minuti di battaglia. Decisivo il tie-break del terzo set, dopo che Bellucci era salito avanti 3-1.

Si ferma al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci all’Almaty Open, torneo ATP 250 da 1.075.160 dollari in corso sul cemento dell’Almaty Arena, in Kazakhstan.

Il numero 68 del ranking ATP, reduce dal titolo conquistato al Challenger di Jinan, è stato sconfitto dal francese Terence Atmane, numero 98 del mondo, al termine di una partita molto equilibrata durata quasi due ore e 50 minuti.

Il punteggio finale è di 6-7(4) 7-6(2) 7-6(5) in favore di Atmane, con tutti e tre i set decisi al tie-break.

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Bellucci avanti nel terzo set

L’azzurro era riuscito a portarsi avanti di un break nel parziale decisivo, salendo sul 3-1, ma non è riuscito a conservare il vantaggio.

Atmane ha recuperato il servizio perso e ha trascinato anche il terzo set al tie-break, dove ha chiuso 7-5 assicurandosi l’accesso al turno successivo.

Per Bellucci resta così il rammarico per una sfida giocata punto a punto e per l’occasione non sfruttata nel set decisivo, dopo una fase positiva di stagione culminata con il recente successo a Jinan.