WTA Ningbo, Paolini si ferma ancora contro Jovic: niente rivincita e troppi errori

Niente rivincita per Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo. L’azzurra è stata eliminata al secondo turno dalla diciottenne statunitense Iva Jovic, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 22 minuti. Dopo il precedente degli Australian Open, la giovane americana si è confermata ancora una volta indigesta alla toscana, capace di costruirsi alcune occasioni ma troppo fallosa nei momenti decisivi.

Paolini parte bene, poi perde continuità

Il primo set era iniziato in maniera equilibrata. Paolini aveva prima cancellato due palle berak e poi era riuscita a strappare il servizio a Jovic, trovando un buon momento di gioco. Il vantaggio, però, è durato poco: due errori al rovescio hanno consegnato subito il controbreak all’americana.

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Sul 4-4 è arrivato il passaggio decisivo. Jasmine ha aumentato il numero degli errori sia con il dritto che con il rovescio e Jovic ne ha approfittato per trovare un nuovo break e chiudere il parziale sul 6-4.

La reazione non basta

Nel secondo set Paolini è scivolata rapidamente sotto 0-3, soffrendo al pressione costante dell’avversaria. L’azzurra ha comunque provato a reagire, recuperando per due volte uno dei due break di svantaggio e riportandosi fino sl 3-4.

Jovic, però, non ha tremato e ha chiuso il match anche di un’ultima palla corta sbagliata da Jasmine. Pesante il dato degli errori gratuiti: 27 per Paolini contro i 22 della statunitense, a fronte di appena 13 vincenti dell’italiana.