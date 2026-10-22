Ginnastica artistica, Los Angeles 2028 passa da Chengdu: ultima chiamata per Fate e Moschettieri

L’Italia non è riuscita a conquistare il pass olimpico ai Mondiali 2026 di Rotterdam, ma la strada verso Los Angeles 2028 resta ancora aperta. Le Fate hanno hanno chiuso la finale a squadre al settimo posto, condizionate da tre cadute alla trave, mentre i Moschettieri si sono fermati in nona posizione nelle qualificazioni. Per entrambe le Nazionali, però, resta una grande possibilità: i Mondiali 2027 di Chengdu, in programma dal 23 settembre al 7 ottobre, diventeranno di fatto l’ultima occasione per conquistare il pass olimpico.

A Chengdu in palio nove pass per settore

Il meccanismo sarà relativamente semplice. Durante le qualificazioni dei Mondiali 2027 verranno assegnati nove posti olimpici per le squadre, escludendo naturalmente le Nazionali già qualificate attraverso Rotterdam. Nel femminile hanno già ottenuto il pass Cina, Stati Uniti e Giappone, mentre tra gi uomini sono già certe di Los Angeles Giappone, Russia e Cina.

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Questo significa che, salvo grandi sorprese, all’Italia dovrebbe essere sufficiente entrare indicativamente tra le migliori 12 squadre complessive a Chengdu per strappare il biglietto verso gli States.

Missione alla portata, ma vietato sbagliare

L’obiettivo appare assolutamente alla portata sia delle Fate che dei Moschettieri. Rotterdam ha però mostrato quanto poco basti per compromettere una gara. Qualificare la squadra avrebbe un valore enorme, perché le dodici Nazionali ammesse ai Giochi potranno presentarsi a Los Angeles con cinque ginnasti. In caso contrario, resterebbero soltanto le strade individuali.

Per l’Italia, dunque, Chengdu non sarà semplicemente un altro mondiale, ma la vera finale verso l’Olimpiade.