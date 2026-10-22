Short track, il World Tour riparte da Vancouver: Nadalini e Confortola guidano l’Italia

Scatta da Vancouver la stagione 2026-2027 del World Tour di short track. Il primo appuntamento è in programma da domani fino a domenica 25 ottobre al Pacific Coliseum, con l’Italia pronta a presentarsi al via senza due dei nomi più importanti di tutto il movimento: Arianna Fontana e Pietro Sighel. La valtellinese non ha ancora sciolto i dubbi del proprio futuro, mentre il trentino ha scelto di iniziare più tardi la stagione dopo un periodo di riposo più lungo. I fari saranno dunque puntati su Thomas Nadalini e Elisa Confortola, chiamati a prendersi sempre più responsabilità nel nuovo ciclo azzurro.

Nadalini e Confortola chiamati al salto di qualità

Entrambi arrivano a questa stagione con l’obiettivo di compiere l’ultimo passo verso la definitiva consacrazione internazionale. Nadalini sarà il principale riferimento del settore maschile, mentre Confrontola guiderà quello femminile in assenza di Fontana.

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Accanto a loro ci saranno Chiara Betti, Margherita Betti, Gloria Ioriatti, Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhuaser. Un gruppo che mescola esperienza e giovani al debutto, con l’ambizione di essere competitivo fin da subito.

Programma fitto e assenze tra i rivali

La prima giornata scatterà venerdì alle 18.00 italiane con i turni preliminari dei 500 metri femminili. A seguire spazio a 500 e 1000 metri uomini e donne, poi ai 1500 e alle staffette, con le prime finali previste nella notte tra sabato e domenica.

Tra gli assenti spinga anche il canadese William Dandjinou, dominatore dell’ultima stagione, che salterà si aVancouver sia Montreal per concentrarsi sullo speed skating. Una defezione che apre ulteriormente la corsa alla classifica generale.