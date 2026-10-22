NBA, Minnesota travolge Miami: Edwards da 45 punti, Fontecchio resta a secco

Gli Heat cadono 131-106 all’esordio stagionale, con l’azzurro in campo per poco più di tre minuti. Successi anche per Lakers, Rockets, Portland e Clippers.
Comincia con una pesante sconfitta la stagione NBA dei Miami Heat di Simone Fontecchio. La franchigia della Florida cede in casa ai Minnesota Timberwolves per 131-106, trascinati da uno straordinario Anthony Edwards.
Il classe 2001 chiude con 45 punti e firma un altro esordio stagionale da protagonista dopo i 41 realizzati nella prima partita dello scorso campionato. Edwards diventa così il terzo giocatore nella storia NBA a segnare almeno 40 punti in una gara inaugurale in più di un’occasione, dopo Wilt Chamberlain e Michael Jordan.
Per Simone Fontecchio poco più di tre minuti sul parquet e nessun punto realizzato. Nella serata anche Giannis Antetokounmpo mette a referto 35 punti.
Lakers vincenti contro Golden State
Parte bene anche la regular season dei Los Angeles Lakers, che superano i Golden State Warriors per 127-105.
Luka Doncic chiude con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist disputando i primi tre quarti della gara. Decisivo anche Walker Kessler, autore di 26 punti con un perfetto 12/12 dal campo e 9 rimbalzi nel suo esordio con la nuova squadra dopo un lungo stop.
Per Golden State non bastano i 23 punti di Steph Curry.
Durant e Smith trascinano Houston
Successo netto anche per gli Houston Rockets, che battono i Dallas Mavericks 128-110.
A firmare la vittoria sono soprattutto Kevin Durant e Jabari Smith Jr, entrambi autori di 30 punti. Houston costruisce il proprio successo già nella prima metà della partita, arrivando all’intervallo lungo con un vantaggio di 32 punti.
Per Dallas torna in campo Kyrie Irving, che realizza 15 punti dopo il lungo stop seguito alla rottura del legamento crociato subita nel marzo 2025.
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Portland travolge Phoenix, Lillard subito protagonista
Tutto facile per i Portland Trail Blazers, che dominano i Phoenix Suns con il punteggio di 124-83.
Protagonista Damian Lillard, subito autore di 25 punti all’inizio della sua seconda esperienza con Portland dopo un anno di stop per infortunio.
Buona anche la prova di Ja Morant, con 14 punti e 8 assist, mentre a Phoenix non bastano i 23 punti di Devin Booker.
Vincono anche Clippers, Washington e Atlanta
I Los Angeles Clippers superano nettamente i Sacramento Kings per 121-96, con Darius Garland miglior realizzatore a quota 30 punti.
Nelle altre partite della notte arrivano i successi di Washington su Milwaukee per 128-116, Atlanta su Orlando per 132-125, Charlotte su Brooklyn per 110-103, Toronto su Chicago per 135-92, Indiana su New Orleans per 123-120 e Memphis su Utah per 123-103.