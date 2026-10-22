Pallanuoto femminile, l’Ekipe Orizzonte domina a Rapallo e vola in testa: rivivi il match su Sportface TV

L’Ekipe Orizzonte manda un segnale fortissimo al campionato di Serie A1 femminile 2026-2027. Nel big match di ieri della quarta giornata, le siciliane hanno espugnato la vasca del Rapallo Pallanuoto con un netto 16-8, conquistando così la vetta solitaria della classifica a un punteggio pieno. Una prestazione di grande autorità contro una delle principali rivali per le zone alte, che conferma ancora una volta la forza della formazione etnea. Le emozioni della sfida possono essere rivissute integralmente grazie al live replay disponibile su Sportface TV, dopo la diretta trasmessa su FIN TV e Amazon Prime Video.

Orizzonte in fuga: quattro vittorie su quattro

La partita di Rapallo rappresentava un vero e proprio scontro al vertice. Entrambe le squadre arrivavano infatti all’appuntamento a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. L‘Ekipe, però, ha imposto la propria superiorità con grande continuità, chiudendo sul 16-8 e staccando le liguri.

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Grazie a questo successo, le siciliane salgono a 12 punti, sole al comando della graduatoria. Alle loro spalle, a quota 9, restano Rapallo, SIS Roma e Pallanuoto Trieste.

Campionato già indirizzato?

È ancora presto per parlare di fuga decisiva, ma il segnale inviato dall’Ekipe Orizzonte è pesante. Vincere in trasferta contro una diretta concorrente con otto gol di scarto significa mostrare profondità, qualità e soprattutto una condizione già molto avanzata. La stagionereste lunga, ma le campionesse siciliane hanno già chiarito che per strappargli il primato sarà dura.

Per chi non avesse potuto seguire il big match in diretta ieri sera, la sfida può essere rivissuta in Live Replay su Sportface TV.