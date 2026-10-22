Nuoto, verso Los Angeles 2028: i 50 metri entrano ai Giochi, primi pass nella Coppa del Mondo 2027

World Aquatics ha definito il circuito che assegnerà i primi posti olimpici nei 50 dorso, rana e farfalla, al debutto nel programma a cinque cerchi. Tre tappe europee tra Berlino, Parigi e Londra dal 15 al 31 ottobre 2027.

I 50 metri dorso, rana e farfalla faranno il loro debutto olimpico a Los Angeles 2028 e una parte importante del percorso di qualificazione passerà dalla Coppa del Mondo 2027.

World Aquatics ha definito il circuito che si svolgerà in vasca da 50 metri dal 15 al 31 ottobre, articolato in tre tappe consecutive in Europa: Berlino, Parigi e Londra.

Le tre tappe della Coppa del Mondo 2027

Il primo appuntamento sarà a Berlino, alla SSE Swimming Hall, dal 15 al 17 ottobre. Qui saranno in programma i 50 dorso maschili e i 50 farfalla femminili.

Dal 22 al 24 ottobre toccherà a Parigi, al Centre Aquatique Olympique, con i 50 farfalla maschili e i 50 rana femminili.

La chiusura del circuito è invece prevista a Londra, al London Aquatics Centre, dal 29 al 31 ottobre, con i 50 rana maschili e i 50 dorso femminili.

A Parigi si gareggerà nell’impianto da 5.000 spettatori già utilizzato per i Giochi del 2024, mentre Londra ospiterà la tappa conclusiva nella struttura olimpica del 2012.

Tre giorni di gare e finale a otto

Ogni tappa si svilupperà su tre giornate. Il primo giorno saranno disputate le batterie al mattino e i quarti di finale la sera, il secondo sarà dedicato alle semifinali e il terzo alla finale a otto.

I primi sei classificati di ogni gara conquisteranno direttamente la qualificazione olimpica. Considerando le sei specialità complessive, il circuito assegnerà quindi 36 pass per Los Angeles 2028.

Massimo due qualificati per nazione

Il regolamento prevede un limite preciso: ogni Paese potrà schierare al massimo due atleti per genere in ciascuna gara.

Nel caso in cui tre o più nuotatori della stessa nazione chiudano nelle prime posizioni della finale, soltanto i due migliori potranno ottenere il pass olimpico. Gli altri posti scorreranno quindi verso gli atleti delle nazioni successive in classifica.

Inoltre, una nazione che avrà già conquistato due pass in una determinata specialità attraverso la Coppa del Mondo non potrà ottenerne altri nella stessa gara, indipendentemente dalle altre modalità di qualificazione.

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La seconda possibilità verso Los Angeles 2028

Per chi non riuscirà a qualificarsi attraverso la Coppa del Mondo resterà una seconda strada, ma con criteri più restrittivi.

Potranno gareggiare nei 50 metri olimpici soltanto gli atleti già qualificati a Los Angeles 2028 in un’altra gara, individuale o di staffetta, e in possesso del tempo limite ottenuto nel periodo compreso tra il 1° marzo 2027 e il 18 giugno 2028.

Tempi limite uomini:

50 dorso – 25″35

50 rana – 27″71

50 farfalla – 23″55

Tempi limite donne:

50 dorso – 28″59

50 rana – 31″33

50 farfalla – 26″57

Qualora restassero ancora posti disponibili, il regolamento assegnerà priorità agli atleti in possesso dello Standard A nei 100 metri dello stile corrispondente.

Il programma olimpico sale a 41 gare

La riforma nasce dalla necessità di inserire le nuove specialità senza modificare il tetto complessivo di 830 nuotatori previsto per i Giochi di Los Angeles.

Il programma olimpico salirà infatti a 41 gare. Allo stesso tempo, World Aquatics punta a rafforzare il ruolo della Coppa del Mondo, incentivando la presenza dei migliori specialisti della velocità in un circuito che, nel 2027, avrà anche un peso diretto nella corsa olimpica.