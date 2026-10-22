Mondiali ginnastica artistica 2026, Abbadini sfida i big nell’all-around: obiettivo top-10 a Rotterdam

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica entrano nella fase più calda e oggi l’Italia avrà un rappresentante in gara: Yumin Abbadini. Alla AHOY Arena di Rotterdam andrà in scena alle 19.30 la finale del concorso generale individuale maschile, con i migliori 24 ginnasti delle qualificazioni pronti a contendersi il titolo iridato su sei attrezzi. Per l’azzurro l’obiettivo sarà quello di provare ad avvicinare la top-10, in una finale di altissimo livello tecnico. La gara sarà trasmessa in diretta e sui canali streaming della Rai.

Abbadini unico azzurro in gara

Abbadini sarà dunque l’unico azzurro protagonista della giornata odierna. Il ginnasta italiano affronterà una concorrenza di altissimo livello, con i giapponesi Shinnosuke Oka e Daiki Hashimot indicati come i principali favoriti dopo aver chiuso al primo e al secondo posto le qualificazioni.

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Attenzione anche al russo Arsenii Dukhno, ai britannici Jake Jarman e Joe Fraser, al cinese Haonan Yang e al croato Illia Kovtun, tutti candidati a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Non solo all-around: Abbadini guarda anche alla finale alla sbarra

Per Abbadini la gara di oggi avrà però anche un valore ulteriore. L’azzurro potrà infatti utilizzare l’all-around per prendere ritmo e sensazioni in vista della finale alla sbarra, altro appuntamento importante del suo Mondiale.

La formula dell’all-round non ammetterà cali: sei attrezzi, continuità obbligatoria e pochissimo margine d’errore. Per entrare stabilmente tra i migliori servirà una prova completa, soprattutto nelle rotazioni più tecniche.