Sport in tv oggi giovedì 22 ottobre: Paolini a Ningbo e Mondiali di ginnastica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo e la finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali di ginnastica artistica sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 22 ottobre. Grande spazio al tennis anche con Bellucci ad Almaty e Cobolli a Lione, mentre in serata riflettori sull’Eurolega di basket e sulle coppe europee di calcio. Nella notte inizierà inoltre il weekend del GP d’Australia di MotoGP.

Il tennis apre la giornata già dalle 4.30 con gli ottavi del WTA di Osaka. Alle 7.00 riflettori su Jasmine Paolini, impegnata contro Jovic nel primo match del programma del WTA di Ningbo. Alle 8.30 Bellucci affronta Atmane ad Almaty, mentre in serata Flavio Cobolli sfida Stan Wawrinka a Lione.

Alle 19.30 spazio alla finale del concorso generale individuale maschile dei Mondiali di ginnastica artistica, in diretta su Rai Sport. La serata propone anche Olimpia Milano-Barcellona in Eurolega e un ricchissimo programma tra Europa League e Conference League.

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Sport in tv oggi, giovedì 22 ottobre

04.00 – BASKET (NBA 2026-2027) – Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

04.30 – TENNIS (WTA Osaka 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 08.30 alle 15.45; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

07.00 – TENNIS (WTA Ningbo 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 08.30 alle 15.45; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Paolini-Jovic sarà il primo match del programma alle ore 07.00 italiane.

08.30 – TENNIS (ATP Almaty 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Bellucci-Atmane sarà il primo match alle ore 08.30 italiane.

13.30 – TENNIS (ATP Bruxelles 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

14.00 – TENNIS (ATP Lione 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15.45 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Cobolli-Wawrinka sarà il quarto match e non inizierà prima delle ore 19.00.

16.30 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Kairat Almaty-Panathinaikos: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Jablonec-Brighton: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Saburtalo Tbilisi-Mjällby AIF, Nordsjælland-CSKA Sofia, Stella Rossa-Copenhagen, Kauno Žalgiris-Brann, Getafe-Lugano, Inter Escaldes-U Craiova, Pafos-Riga e Trabzonspor-Hearts: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Juventus-Rennes: diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; diretta streaming su TV8.it, Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – OFI Creta-Bayer Leverkusen: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Lech Poznan-Sunderland: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Ararat-AZ Alkmaar, Ferencváros-Torreense, Dinamo Zagabria-NEC, Union Saint-Gilloise-Hapoel Beer Sheva e Sturm Graz-Olympique Marsiglia: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET FEMMINILE (EuroCup 2026-2027) – Derthona Basket-AZS Poznan: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup 2026-2027) – Elitzur Ramla-Venezia: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali 2026) – Concorso generale individuale maschile, finale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

20.00 – BASKET FEMMINILE (Eurolega 2026-2027) – Schio-Stella Rossa: diretta streaming sul canale YouTube EuroLeague Women.

20.30 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Olimpia Milano-Barcellona: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Partizan-Stella Rossa: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Bournemouth-Milan: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Besiktas-Crystal Palace: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Celtic-Celta Vigo: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Hoffenheim-Olympique Lione: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League 2026-2027) – Viktoria Plzen-Levski Sofia, Jagiellonia-Anderlecht, Lillestroem-Real Sociedad, Celje-Salisburgo, Olympiacos-Sparta Praga e Omonia-Benfica: Diretta Gol su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Ajax-Atalanta: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Conference League 2026-2027) – Aarhus-Egnatia, Monaco-Friburgo, Midtjylland-STVV, Thun-Hajduk Spalato, Borac-KuPS Kuopio, Lincoln-Twente e Braga-Gent: Diretta Gol su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre

00.00 – MOTO3 (GP Australia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

00.50 – MOTO2 (GP Australia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

01.45 – MOTOGP (GP Australia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 22 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.