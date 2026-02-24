Scherma, Europei Giovani Tblisi 2026: trionfo azzurro nel fioretto femminile

L’Italia della scherma festeggia una splendida doppietta nel fioretto femminile U20 ai Campionati Europei Giovanili di Tblisi 2026. A salire sul gradino piano alto del podio è stata Greta Collini, che ha superato la connazionale Ludovica Franzoni con il punteggio di 15-6, regalando al tricolore un oro e un argento nella stessa giornata.

Una sfida italiana che ha fatto risuonare l’inno di Mameli in Georgia alla prestazione dell’Ambasciatore d’Italia a Tblisi, Massimiliano D’Antuono. Un successo dal valore ancora più profondo per la dedica che entrambe le ragazze hanno fatto al CT Simone Vanni, colpito nelle scorse ore da un grave lutto familiare.

Il cammino perfetto delle due azzurre

Il dominio azzurro nel fioretto femminile è stato netto fin dalle prime battute. Collini e Franzoni hanno costruito il loro percorso con autorità, superando con decisione le avversarie nei turni a eliminazione diretta. Greta ha mostrato solidità e lucidità, imponendosi con margine sia nei quarti sia in semifinale, mentre Ludovica ha saputo gestire assalti più equilibrati, dimostrando carattere nei momenti chiave, come nella semifinale vinta 15-14 contro la britannica Tsang.

In finale, la veneziana delle Fiamme Oro ha preso il controllo sin dalle prime stoccate, chiudendo 15-6 e conquistando il suo primo titolo europeo Under 20. Franzoni, domanda delle Fiamme Gialle invece, si è comunque assicurata uno splendido argento, confermando la crescita già mostrata nella scorsa stagione.

Medaglie sfiorate e altri piazzamenti

Il bottino italiano avrebbe potuto essere ancora più ricco. Nella spada maschile Cristiano Sena ha chiuso al sesto posto dopo tre vittorie combattutissime, fermandosi nei quarti contro il francese Duchene. A un passo dal podio anche la sciabolatrice Flavia Astolfi, quinta al termine di una gara brillante interrotta solo ai quarti.

Buoni piazzamenti anche per gli altri azzurri nelle diverse armi, a conferma della profondità del movimento giovanile italiano. Il programma Under 20 proseguirà con nuove gare individuali che vedranno impegnate spadiste, fiorettisti e sciabolatori, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il medagliere azzurro in terra georgiana.